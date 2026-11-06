🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Spin-off-Serie zu 'Stranger Things' kommt 2028

    Netflix

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix kündigt Stranger-Things-Prequel für 2028 an
    • Prequel spielt in den 1950er Jahren in Nevada
    • Joe Wright inszeniert die ersten drei Folgen
    Netflix - Spin-off-Serie zu 'Stranger Things' kommt 2028
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Für Fans der Mystery-Serie "Stranger Things" hat Netflix gute Nachrichten. Mit "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" hat der Streamingriese eine Spinoff-Serie angekündigt, die 2028 Premiere feiern soll. Die neue Reihe führt in die 1950er Jahre zurück und ist damit zeitlich vor der Kult-Serie "Stranger Things" angesiedelt.

    Mit der von 2016 bis 2025 in fünf Staffeln laufenden Original-Serie um die gruseligen Abenteuer von Kindern in der fiktiven Kleinstadt Hawkins hatten die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer ein weltweites Phänomen geschaffen. Die Mischung aus Fantasy, Mystery, Horror und Coming-of-Age-Story mit viel 80er-Jahre-Flair und Popkultur-Anspielungen traf den Nerv der Zeit. Die Sci-Fi-Mystery-Serie machte Figuren wie Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Hopper (David Harbour) und Joyce (Winona Ryder) bekannt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    60,00€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    68,00€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 13,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Spinoff-Serie spielt in den 1950er Jahren

    Mit einem kurzen Teaser stimmt Netflix nun auf die Prequel-Serie ein. Ein Fahrrad, mit einem Radio am Lenker, liegt auf dem Boden. Die Kamera schwenkt hoch auf einen Zaun mit dem Warnhinweis auf ein Sperrgebiet, dann weiter in den dunklen Abendhimmel, wo es zu einer lauten Explosion kommt. Dazu erscheint der Hinweis 19. April 1955 mit der Ortsmarke Marion in Nevada.

    Die Duffer-Brüder sind als Co-Schöpfer und ausführende Produzenten zusammen mit Showrunnerin und Autorin Kate Trefry an Bord. Der britische Regisseur Joe Wright ("Abbitte", "Die dunkelste Stunde") soll bei den ersten drei Folgen Regie führen.

    "Es ist Stranger Things, aber gleichzeitig herrlich neu", kündigten die Duffer-Brüder in einer Mitteilung an. Es werde neue Schauplätze, Heldenfiguren und Bösewichte geben. "Ach, mehr dürfen wir leider noch nicht verraten. Jetzt geht's erst einmal ans Casting. Bis dahin gilt: Behaltet den Himmel im Auge, Nerds!".

    Trefry hatte zuvor das Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow", geschrieben, das ebenfalls zeitlich vor der Original-Serie spielte. Es erzählte die Vorgeschichte um den diabolischen Vecna, der später Unheil über Hawkins bringt./mub/DP/he

    Netflix

    -1,37 %
    +1,95 %
    -5,40 %
    -11,77 %
    -40,51 %
    +41,18 %
    +1,55 %
    +424,14 %
    +2.992,39 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484
    Netflix direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 56,90 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 100,00USD was eine Bandbreite von +40,60 %/+75,75 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Netflix Spin-off-Serie zu 'Stranger Things' kommt 2028 Für Fans der Mystery-Serie "Stranger Things" hat Netflix gute Nachrichten. Mit "Other Worlds: A Stranger Things Adventure" hat der Streamingriese eine Spinoff-Serie angekündigt, die 2028 Premiere feiern soll. Die neue Reihe führt in die 1950er …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     