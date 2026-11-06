Microchip Technology büßt binnen einer Woche 26,59 % ein

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Microchip Technology damit auf -23,21 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Der Wochenverlust bei Microchip Technology summiert sich auf 26,59 %, obwohl die Aktie im heutigen Handelsverlauf zwischenzeitlich noch 7,51 % im Plus liegt. Der Kursrutsch läuft gegen den Branchentrend: Analog Devices, Infineon Technologies, STMicroelectronics und Texas Instruments legen zu. Einen konkreten Auslöser für die Verluste gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -26,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microchip Technology -5,00 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +1,31 % im Plus-Minus-Bereich. Microchip Technology entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,70 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +1,56 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +4,62 %. Texas Instruments legt um +0,49 % zu NIO notiert im Plus, mit +7,22 %.

Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im States 500.

Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Microchip Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,49 %, über 10 Jahre bei 7,09 %.

Microchip Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,59 % 1 Monat -27,91 % 3 Monate -23,21 % 1 Jahr -0,98 %

Informationen zur Microchip Technology Aktie

Stand: 06.11.2026, 22:00 Uhr

Microchip Technology entwickelt und vertreibt Mikrocontroller, analoge und Mixed-Signal-ICs sowie Speicherlösungen für Industrie, Automotive, Luftfahrt und IoT. Starke Position im Bereich 8-/16-/32-Bit-MCUs und Embedded-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, Infineon. USPs: breites MCU-Portfolio, lange Produktlebenszyklen, umfangreicher Support und Ökosystem.

Es gibt 543 Mio. Microchip Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,09 Mrd.EUR € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microchip Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microchip Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.