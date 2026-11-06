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    Microchip Technology büßt binnen einer Woche 26,59 % ein

    Das bewegt die Anleger

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    Microchip Technology sackt heute um 6,57 % ab und verzeichnet damit den dritten Verlusttag in Folge.

    Das bewegt die Anleger - Microchip Technology büßt binnen einer Woche 26,59 % ein
    Foto: adobe.stock.com

    Der Wochenverlust bei Microchip Technology summiert sich auf 26,59 %, obwohl die Aktie im heutigen Handelsverlauf zwischenzeitlich noch 7,51 % im Plus liegt. Der Kursrutsch läuft gegen den Branchentrend: Analog Devices, Infineon Technologies, STMicroelectronics und Texas Instruments legen zu. Einen konkreten Auslöser für die Verluste gibt es nicht.

    Microchip Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Microchip Technology damit auf -23,21 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -26,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microchip Technology -5,00 % verloren.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +1,31 % im Plus-Minus-Bereich. Microchip Technology entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,70 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +1,56 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +4,62 %. Texas Instruments legt um +0,49 % zu NIO notiert im Plus, mit +7,22 %.

    Kursausreißer im States 500: Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026


    Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im States 500.

    US Tech 100 am 06.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten


    Top- und Flop-Aktien am 06.11.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 06.11. - US Tech 100 stark +1,71 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Aktie von Microchip Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,49 %, über 10 Jahre bei 7,09 %.

    Microchip Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,59 %
    1 Monat -27,91 %
    3 Monate -23,21 %
    1 Jahr -0,98 %
    Stand: 06.11.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Microchip Technology Aktie

    Microchip Technology entwickelt und vertreibt Mikrocontroller, analoge und Mixed-Signal-ICs sowie Speicherlösungen für Industrie, Automotive, Luftfahrt und IoT. Starke Position im Bereich 8-/16-/32-Bit-MCUs und Embedded-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, Infineon. USPs: breites MCU-Portfolio, lange Produktlebenszyklen, umfangreicher Support und Ökosystem.

    Es gibt 543 Mio. Microchip Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,09 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microchip Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microchip Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Microchip Technology

    -6,33 %
    -26,90 %
    -28,22 %
    -23,54 %
    -1,40 %
    -26,87 %
    -29,89 %
    +84,40 %
    +1.743,89 %
    ISIN:US5950171042WKN:886105
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