Tech-Sektor erholt sich etwas nach Ausverkauf
ROUNDUP/Aktien New York Schluss
- Tech-Sektor erholt sich nach Ausverkauf leicht
- Nasdaq 100 steigt dank erholter Halbleiterwerte
- S&P 500 und Nasdaq steigen, Dow verliert leicht
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen verzeichnete der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere, aber vergleichsweise moderate Verluste. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch das von der Universität Michigan ermittelte, ebenfalls stark ausgefallene Verbrauchervertrauen ließ die Anleger kalt.
Letztlich machte der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 26.989,99 Punkte ein wenig Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht. Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von 9,5 Prozent zu Buche. Für die Woche beläuft sich der Kursabschlag auf 4,9 Prozent.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,31 Prozent auf 7.376,86 Punkte, womit er sich ebenfalls von seinen deutlichen Vortagsverlusten absetzte. Der Dow, der sich zuletzt besser als die beiden anderen Indizes gehalten hatte, verlor weitere 0,46 Prozent auf 51.285,73 Zähler. Auf Wochensicht verzeichnete er vor allem wegen des Kursrutsches vom Donnerstag ein Minus von 0,9 Prozent.
Experten wollten die Börsenverluste nach den US-Zwischenwahlen nicht überbewerten. "Wir gehen davon aus, dass der KI-Investitionszyklus weiterhin intakt ist, das Gewinnwachstum der Unternehmen stabil bleibt und ein positives globales Konjunkturumfeld die Aktienmärkte stützen dürfte", sagte Mark Haefele, Chefanlagestratege beim Vermögensverwalter UBS Global Wealth Management. Auch wenn es nach den Wahlen zu einer Phase der Marktverunsicherung kommen könnte, glaube er nicht, dass die Fundamentaldaten einen anhaltenden Abschwung an den Börsen rechtfertigen.
Seit dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Kongresswahlen am Dienstag sind die Finanzmärkte nervös. Denn die Demokraten stehen Künstlicher Intelligenz (KI) skeptischer gegenüber als die Republikaner, die sich traditionell für den Abbau staatlicher Vorgaben starkmachen.
Tech-Konzerne müssen sich auf mehr Gegenwind bei ihren riesigen Rechenzentren für KI einstellen. Diese werden für Lärm, Luftverschmutzung und Wassermangel verantwortlich gemacht. Zudem wird befürchtet, dass die Energiepreise wegen des sehr hohen Strombedarfs auch in der Breite steigen könnten.
Die Unsicherheit mit Blick auf die künftige Höhe von KI-Investitionen strahlt auch auf die Gesamtwirtschaft aus. Aktuell wird noch davon ausgegangen, dass diese das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten erheblich ankurbeln. Sollte sich jedoch der Ausbau der dafür nötigen Rechenzentren deutlich verlangsamen, könnte dies die Konjunktur belasten.
Am Freitag legten viele der zuletzt abgestraften Aktien aus der Halbleiterbranche wieder zu: Für AMD , Lam Research und Intel ging es um 7,7 bis 11 Prozent hoch, für die Titel des Branchengiganten Nvidia immerhin um 2,8 Prozent.
Auch die Anteile des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX sowie des Elektroautobauers Tesla berappelten sich mit Kursgewinnen von 8,6 beziehungsweise 4,2 Prozent. Sie waren nach den demokratischen Wahlerfolgen im traditionell republikanischen Bundesstaat Texas, wo die beiden Unternehmen von Elon Musk beheimatet sind, kräftig unter Druck geraten.
Zur Tech-Erholung trugen auch gute Unternehmensnachrichten bei. So hatte der Rechenzentrumsbetreiber und Bitcoin-Miner Iren ein laut Experten ordentliches Umsatzwachstum im Bereich Cloud-Lösungen für Künstliche Intelligenz verzeichnet. Zudem habe das bereinigte operative Ergebnis positiv überrascht, schrieb Experte John Todaro vom Analysehaus Needham. Damit zogen die Anteilscheine von Iren um 20 Prozent an.
Die Papiere von Cloudflare stiegen um 9,9 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte seine Jahresprognose für alle wichtigen Kennzahlen angehoben.
Moderna überraschte damit, erstmals seit 2024 einen Quartalsgewinn erzielt zu haben - der Marktkonsens war von einem Verlust ausgegangen. Zudem hob der Impfstoffhersteller das Jahresziel für das Umsatzwachstum kräftig an. Mit einem Kursplus von 5,3 Prozent halten sich die Aktien weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Ende 2021, womit sich ihr Wert im bisherigen Jahresverlauf mehr als verachtfacht hat./gl/he
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,28 % und einem Kurs von 400,2 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +78,15 %/+137,53 % bedeutet.
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Update Herbst 2026
Grüße
LRS
Aktiendepot – Update Oktober 2026
Der „goldene Oktober“ ist nun auch schon wieder Geschichte. Nachfolgend hiermit mein Oktober-Update, wo ich auswerte, ob es auch in meinem Depot so vielversprechend zuging:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 10 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Auch zum Monatsbeginn Oktober gab es direkt wieder ein weiterer Zukauf, aber wie (fast) immer keine Verkäufe (einzige Ausnahme bisher war der Verkauf von Intel).
Zum 01.10.26 wanderten hierbei 30 Novo Nordisk-Aktien in meinen Aktienbestand zum Preis von je 33,33 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.007,30 € (inkl. 7,40 € Ordergebühren):
Bis auf Pernod Ricard, welche einen minimalen Kursrückgang gegenüber dem Vormonatsvergleich aufweisen, konnten alle weiteren Nachkäufe des laufenden Jahres ihre Kurswerte erfreulicherweise gegenüber der letzten Auswertung hochschrauben.
Neue Rekordstände auf allen Ebenen
Auch wenn der ein oder andere mein Aktiendepot eher belächelt und meine monatlichen Updates „unterhaltsam“ findet, bin ich mit meiner persönlichen Entwicklung im Depot sehr zufrieden. Pünktlich zum Monatsabschluss wurde zudem nochmals ein neues Rekordhoch erreicht:
Das Aktiendepot ist zudem ja auch nur ein Teilbereich meines bzw. unseres Gesamtvermögens. Hier stehen auch alle weiteren Parameter auf Rekordstand (= Gesamtvermögen auf Grundlage des investierten Kapitals; Gesamtvermögen nach Auswertung der tatsächlichen Depotstände und natürlich der gesamten Dividenden- und Ausschüttungserträge – egal ob auf Monats- oder Jahresbasis). Das Gesamtvermögen wächst außerdem in Rekordgeschwindigkeit. Hier macht sich mehr und mehr der Zinses-Zins-Effekt bemerkbar (u.a. auch, dass es wieder „gute“ Zinsen auf Tages- und Festgeld bzw. meine Sparbriefe gibt – hier hatte ich bei meiner Erstellung meines Mission-Börsenmillionär-Plans vor 5 Jahren keinerlei Zinsen mit einkalkuliert).
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.719,89 € / 4.300 € (= 86,51 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,92 % / 5 % (= 78,4 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Bis zu den nächsten Depotupdates weiterhin allen viel Erfolg!
Depotupdate 10/2026
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.257
JUN 1.220
JUL 640
AUG 323
SEP 1.133
OKT 746