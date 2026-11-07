Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Jefferies senkt Hellofresh-Kursziel auf 4,70 Euro
- Buy-Einstufung für Hellofresh bleibt bestehen
- Umsatz- und Margenschätzungen bis 2028 gekürzt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,70 % und einem Kurs von 3,011 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +8,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,54 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 521,39 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -33,57 %/+165,74 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 4,70 Euro
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Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
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Du vergleichst ernsthaft HF ("selber kochen") mit Essen gehen ("Bedient werden" / Rundumsorglospaket?). Das sind doch zwei völlig verschiedene Möglichkeiten, ein Bedürfnis ("Ich will essen") zu befriedigen?! Wenn ich Essen gehe mit meiner Familie kann jeder individuell aus einer Karte auswählen, man wird bedient, man muss sich um nichts kümmern, der eine mag eine Vorspeise, der andere eine Nachspeise, man muss nichts abspülen etc.). Es ist "Luxus", den man sich einfach hin und wieder gönnt. Und wenn ein Restaurant auf Dauer "Mikrowellen-Waren" für teures Geld anbietet dann wird es dieses Restaurant bald nicht mehr geben, weil der Wettbewerb viel zu hoch ist. Darum für mich auch kein Argument (unabhängig davon, dass man ja eh seine "Lieblingsrestaurants" hat, wo man die Qualität kennt).
Fassen wir die Punkte noch einmal zusammen, die dazu führen, dass es hier keine Perspektive gibt: