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    Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Hellofresh-Kursziel auf 4,70 Euro
    • Buy-Einstufung für Hellofresh bleibt bestehen
    • Umsatz- und Margenschätzungen bis 2028 gekürzt
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Hellofresh auf 4,70 Euro - 'Buy'
    Foto: HelloFresh

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET

    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,70 % und einem Kurs von 3,011 auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +8,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 521,39 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -33,57 %/+165,74 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 4,70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,70, was eine Steigerung von +57,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Übernahmespekulationen und den Kursanstieg von über 40 % binnen eines Monats. Diskutiert werden die Q3-Zahlen: Der Umsatz sank währungsbereinigt um 11,3 %, während das bereinigte EBITDA um 26,3 % stieg. Einsparungen und höhere Bestellwerte stützen die Profitabilität trotz Kundenverlusten. Umstritten bleibt, ob die niedrige Bewertung gerechtfertigt ist. Jefferies empfiehlt Kaufen mit Kursziel 8,35 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HelloFresh eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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