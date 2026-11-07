Segway Powersports stärkt Partnerschaften mit europäischen Händlern auf der EICMA 2026

MAILAND, 7. November 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, SSegways weltweit angebotene Produktlinie für leistungsstarke Powersports-Fahrzeuge auf professionellem Niveau, veranstaltete im Rahmen der EICMA 2026 seine „ 2026 International Business Partner Conference " (internationale Geschäftspartnerkonferenz 2026), um die nächste Phase seines Europageschäfts zu besprechen. Mehr als 100 Händler und Partner aus über 50 Ländern und Regionen nahmen teil, darunter Vertreter aus Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Afrika, den Vereinigten Staaten und Südamerika.

Unter dem Motto „Gather as One, Fear No Place" (Gemeinsam vereint, vor keinem Ort zurückschrecken) konzentrierten sich die Gespräche auf die europäische Markteinführung des Modelljahrs 2027 (MY27), den Ausbau des Händlernetzes sowie den lokalen Kundendienst und die Ersatzteilversorgung. Die Konferenz bekräftigte das Engagement der Marke für langfristige Partnerschaften und gemeinsames Wachstum angesichts sich verändernder Marktbedingungen.

Vertiefung der Partnerschaften mit europäischen Händlern

Europa bleibt dank der Unterstützung durch die Händler vor Ort ein strategisch wichtiger Markt für Segway Powersports. Die Multimoto Group vertritt beispielsweise seit 2020 Segway Powersports in Spanien und Portugal. Durch sein Vertriebsnetz zählen Modelle wie der AT5 mittlerweile in mehreren europäischen Märkten zu den Marktführern in ihren jeweiligen Segmenten.

Über den Vertrieb hinaus unterstützt Segway Powersports die Händler durch regionale Händlerveranstaltungen. Der Händlertag 2026 beim Red Bull Erzbergrodeo in Österreich brachte Händler aus Deutschland, Österreich sowie der Schweiz zu Produktpräsentationen, Marktgesprächen und Probefahrten zusammen.

Weiterentwicklung des Händlernetzes und der Markenidentität

Im Jahr 2026 eröffnete Segway Powersports Flagship-Stores in ganz Europa und anderen internationalen Märkten, darunter Spanien, Saudi-Arabien und Argentinien.

Parallel zu diesen Neueröffnungen führte Segway Powersports bei seinen europäischen Händlern neue Systeme für das visuelle Erscheinungsbild (VI) und die Gestaltung der Verkaufsstandorte (SI) ein. Das Design mit Rider Red als zentraler Farbe hebt die Produktreihe von Segways Pendler- und Massenmarktprodukten ab, die sich durch ein schwarzes Erscheinungsbild auszeichnen.