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    Almonty Industries verliert 9,0 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

    Anleger suchen den Boden

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    Die Almonty Industries-Aktie verlor in dieser Woche 9,0 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor Liquiditätsverbrauch bei unsicheren künftigen Erträgen und weiterem Abwärtsdruck.

    Anleger suchen den Boden - Almonty Industries verliert 9,0 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden
    Foto: 1296446963

    Ein Wochenverlust von 9,0 Prozent hat die Diskussion über Almonty Industries auf wallstreetONLINE angeheizt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Aktienrückkäufe im Zusammenspiel mit einer Wandelanleihe langfristig Wert schaffen oder unnötig Geld binden. 95 relevante Beiträge von 44 Nutzern an drei Tagen zeigen den Gesprächsbedarf. Die Handelsspanne zwischen 7,805 und 9,265 US-Dollar lieferte zusätzlichen Zündstoff.

    Rückkäufe: Verwässerung begrenzen oder Liquidität schonen?

    Die Befürworter betrachten die im Forum diskutierten Rückkäufe vor allem als Instrument gegen eine mögliche spätere Verwässerung durch die Wandelanleihe. Ihre Überlegung: Werden eigene Aktien günstig erworben, könnten bei einer Wandlung weniger zusätzliche Anteile nötig werden. Ergänzend verweisen Beiträge auf Absicherungsgeschäfte, die den Verwässerungseffekt begrenzen sollen. Die genannten Konditionen und deren konkrete Wirkung sind durch die vorliegenden geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt.

    Ein zweites positives Argument betrifft den finanziellen Spielraum. Teile der Community vermuten, dass die Projekte ausreichend finanziert seien und zusätzliche Mittel den Aufbau von Anlagen ohnehin nur begrenzt beschleunigen könnten. Unter dieser Voraussetzung erscheinen Rückkäufe ihnen sinnvoll. Das bleibt jedoch eine Einschätzung, kein belegter Nachweis überschüssiger Liquidität. Operativ setzen optimistische Stimmen auf Produktionsfortschritte bei Sangdong und daraus entstehende Erträge.

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    Die kritischere Seite fragt dagegen nach dem Preis dieser Strategie. Wiederholt wird eingewandt, dass Rückkäufe Geld verbrauchen, während verlässliche Gewinne erst noch nachzuweisen seien. Besonders nachvollziehbar ist der Hinweis auf die unterschiedlichen Zeithorizonte: Zinsen und eine mögliche Rückzahlung der Anleihe wären Verpflichtungen, künftige Produktionserlöse dagegen unsicher. Die im Forum dazu genannten Summen sind nicht unabhängig bestätigt. Auch schwächere Rohstoffpreise könnten nach Einschätzung einzelner Teilnehmer die Rechnung belasten.

    Hinzu kommt Kritik am Rückkauftiming. Mehrere Beiträge verweisen auf angeblich deutlich höhere bisherige Kaufpreise und bezweifeln deshalb die Effizienz des Mitteleinsatzes. Andere halten dagegen, ohne Rückkäufe könnte der Kurs noch schwächer sein. Belegen lässt sich dieser hypothetische Effekt nicht. Ebenso bleibt die mehrfach vertretene Erklärung, Anleihekäufer hätten durch Leerverkäufe den Kursrückgang ausgelöst, eine unbestätigte These. Das relative Handelsvolumen von zuletzt 1,1 zum Wochenschnitt klärt diese Ursachendebatte nicht.

    Nächste Woche zählen belastbare Signale

    In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf überprüfbare Angaben zu Produktion, Finanzierung und dem nächsten Zahlentermin. Im Forum wird der 17. November für die Q3-Zahlen genannt; bestätigt ist dieses Datum nicht, und es liegt außerhalb der kommenden Woche. Kursseitig bilden 7,805 US-Dollar die Unterstützung und 9,265 US-Dollar den Widerstand. Ein Bruch des Wochentiefs würde die Skepsis verstärken; eine Rückkehr über das Wochenhoch wäre ein erstes Stabilisierungssignal.

    Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -9,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 9,265$ / 7,805$
    KGV (Vorjahr) -20,62
    Marktkapitalisierung 2,12 Mrd.USD

    Stand: 07.11.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 9,265$ und das Wochentief bei 7,805$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Almonty Industries

    +2,14 %
    -8,97 %
    -37,63 %
    -40,69 %
    +23,40 %
    +70,23 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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