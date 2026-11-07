Zukunft der Gasnetze vielerorts noch unklar

BERLIN (dpa-AFX) - Auf dem Weg zur Klimaneutralität ist in vielen Städten noch unklar, was aus den Gasnetzen wird. 38 Prozent der Stadtwerke haben darüber noch nicht entschieden, wie eine Umfrage des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) ergab, über die die "Bild" berichtet.

Für 13 Prozent steht demnach aber fest: Sie werden ihr Netz stilllegen - das sind 6 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. 25 Prozent planen mit einer Mischung aus Stilllegung und Weiterbetrieb. Jedes zweite Stadtwerk geht davon aus, künftig aus eine Mischung aus Fernwärme und Wärmepumpen zu setzen.