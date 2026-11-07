🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA bieten Millionen für Informationen zu Irans Atomprogramm

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • USA bieten bis zu 20 Millionen Dollar für Hinweise
    • Gesucht sind Hinweise zu Anlagen, Personal und Material
    • Experten vermuten, Iran habe Nuklearmaterial gesichert
    USA bieten Millionen für Informationen zu Irans Atomprogramm
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben eine Belohnung von bis zu 20 Millionen Dollar für Informationen über das iranische Atomprogramm ausgeschrieben. Außerdem sollen Hinweisgeber die Aussicht auf eine "mögliche Umsiedlung bekommen", wie es auf einer Webseite der US-Regierung heißt. Von Interesse seien Informationen über Anlagen, Ausrüstung und beteiligtes Personal wie Wissenschaftler sowie über Material, das weggeschafft worden sei. Auch das Regionalkommando des US-Militärs für den Nahen Osten verwies am Freitag auf der Online-Plattform X auf die Belohnung.

    Präsident Donald Trump gibt als Ziel des Iran-Krieges stets an, das Land dürfe keine Atomwaffen besitzen. Dabei hatte das Weiße Haus schon nach Angriffen auf mehrere Anlagen im Iran im Sommer 2025 verkündet, diese seien "ausgelöscht" worden. Einige Experten sprachen danach von der Möglichkeit, dass der Iran zumindest einen Teil des Nuklearmaterials vor den Attacken in Sicherheit gebracht haben könnte./so/DP/zb






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    USA bieten Millionen für Informationen zu Irans Atomprogramm Die USA haben eine Belohnung von bis zu 20 Millionen Dollar für Informationen über das iranische Atomprogramm ausgeschrieben. Außerdem sollen Hinweisgeber die Aussicht auf eine "mögliche Umsiedlung bekommen", wie es auf einer Webseite der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     