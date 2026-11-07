USA bieten Millionen für Informationen zu Irans Atomprogramm

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben eine Belohnung von bis zu 20 Millionen Dollar für Informationen über das iranische Atomprogramm ausgeschrieben. Außerdem sollen Hinweisgeber die Aussicht auf eine "mögliche Umsiedlung bekommen", wie es auf einer Webseite der US-Regierung heißt. Von Interesse seien Informationen über Anlagen, Ausrüstung und beteiligtes Personal wie Wissenschaftler sowie über Material, das weggeschafft worden sei. Auch das Regionalkommando des US-Militärs für den Nahen Osten verwies am Freitag auf der Online-Plattform X auf die Belohnung.

Präsident Donald Trump gibt als Ziel des Iran-Krieges stets an, das Land dürfe keine Atomwaffen besitzen. Dabei hatte das Weiße Haus schon nach Angriffen auf mehrere Anlagen im Iran im Sommer 2025 verkündet, diese seien "ausgelöscht" worden. Einige Experten sprachen danach von der Möglichkeit, dass der Iran zumindest einen Teil des Nuklearmaterials vor den Attacken in Sicherheit gebracht haben könnte./so/DP/zb



