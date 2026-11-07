Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 45/26
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Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 45/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, States 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXStates 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Heidelberg Materials
Performance KW 45/26: +15,44 %
Performance KW 45/26: +15,44 %
DAX Top 1
Bayer
Performance KW 45/26: +9,71 %
Performance KW 45/26: +9,71 %
DAX Top 2
Fresenius
Performance KW 45/26: +9,68 %
Performance KW 45/26: +9,68 %
DAX Top 3
Scout24
Performance KW 45/26: +6,43 %
Performance KW 45/26: +6,43 %
DAX Top 4
Vonovia
Performance KW 45/26: +4,78 %
Performance KW 45/26: +4,78 %
DAX Top 5
Siemens
Performance KW 45/26: -2,75 %
Performance KW 45/26: -2,75 %
DAX Flop 1
Hochtief
Performance KW 45/26: -4,11 %
Performance KW 45/26: -4,11 %
DAX Flop 2
Siemens Energy
Performance KW 45/26: -10,60 %
Performance KW 45/26: -10,60 %
DAX Flop 3
Infineon Technologies
Performance KW 45/26: -10,74 %
Performance KW 45/26: -10,74 %
DAX Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 45/26: -21,97 %
Performance KW 45/26: -21,97 %
DAX Flop 5
Nordex
Performance KW 45/26: +10,99 %
Performance KW 45/26: +10,99 %
TecDAX Top 1
Evotec
Performance KW 45/26: +9,10 %
Performance KW 45/26: +9,10 %
TecDAX Top 2
Eckert & Ziegler
Performance KW 45/26: +5,15 %
Performance KW 45/26: +5,15 %
TecDAX Top 3
SMA Solar Technology
Performance KW 45/26: +5,03 %
Performance KW 45/26: +5,03 %
TecDAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 45/26: +3,03 %
Performance KW 45/26: +3,03 %
TecDAX Top 5
Nemetschek
Performance KW 45/26: -12,23 %
Performance KW 45/26: -12,23 %
TecDAX Flop 1
SUESS MicroTec
Performance KW 45/26: -15,08 %
Performance KW 45/26: -15,08 %
TecDAX Flop 2
SILTRONIC AG
Performance KW 45/26: -15,87 %
Performance KW 45/26: -15,87 %
TecDAX Flop 3
OHB
Performance KW 45/26: -19,92 %
Performance KW 45/26: -19,92 %
TecDAX Flop 4
TeamViewer
Performance KW 45/26: -31,55 %
Performance KW 45/26: -31,55 %
TecDAX Flop 5
Amazon
Performance KW 45/26: +6,79 %
Performance KW 45/26: +6,79 %
States 30 Top 1
McDonald's
Performance KW 45/26: +6,35 %
Performance KW 45/26: +6,35 %
States 30 Top 2
3M
Performance KW 45/26: +5,01 %
Performance KW 45/26: +5,01 %
States 30 Top 3
Walt Disney
Performance KW 45/26: +4,26 %
Performance KW 45/26: +4,26 %
States 30 Top 4
Chevron Corporation
Performance KW 45/26: -8,43 %
Performance KW 45/26: -8,43 %
States 30 Top 5
NVIDIA
Performance KW 45/26: -9,11 %
Performance KW 45/26: -9,11 %
States 30 Flop 1
Cisco Systems
Performance KW 45/26: -10,75 %
Performance KW 45/26: -10,75 %
States 30 Flop 2
Caterpillar
Performance KW 45/26: -11,33 %
Performance KW 45/26: -11,33 %
States 30 Flop 3
AppLovin Registered (A)
Performance KW 45/26: +67,11 %
Performance KW 45/26: +67,11 %
US Tech 100 Top 1
Moderna
Performance KW 45/26: +14,69 %
Performance KW 45/26: +14,69 %
US Tech 100 Top 2
Airbnb Registered (A)
Performance KW 45/26: +13,77 %
Performance KW 45/26: +13,77 %
US Tech 100 Top 3
Take-Two Interactive Software
Performance KW 45/26: +12,88 %
Performance KW 45/26: +12,88 %
US Tech 100 Top 4
IDEXX Laboratories
Performance KW 45/26: +8,08 %
Performance KW 45/26: +8,08 %
US Tech 100 Top 5
SanDisk Corporation
Performance KW 45/26: -27,42 %
Performance KW 45/26: -27,42 %
US Tech 100 Flop 1
Western Digital
Performance KW 45/26: -27,97 %
Performance KW 45/26: -27,97 %
US Tech 100 Flop 2
Axon Enterprise
Performance KW 45/26: -28,05 %
Performance KW 45/26: -28,05 %
US Tech 100 Flop 3
Seagate Technology Holdings
Performance KW 45/26: -28,34 %
Performance KW 45/26: -28,34 %
US Tech 100 Flop 4
Lumentum Holdings
Performance KW 45/26: -32,52 %
Performance KW 45/26: -32,52 %
US Tech 100 Flop 5
Prosus Registered (N)
Performance KW 45/26: +10,28 %
Performance KW 45/26: +10,28 %
Eurozone 50 Top 1
Bayer
Performance KW 45/26: +9,71 %
Performance KW 45/26: +9,71 %
Eurozone 50 Top 2
Adyen Parts Sociales
Performance KW 45/26: +9,62 %
Performance KW 45/26: +9,62 %
Eurozone 50 Top 3
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 45/26: +9,15 %
Performance KW 45/26: +9,15 %
Eurozone 50 Top 4
Hermes International
Performance KW 45/26: +8,61 %
Performance KW 45/26: +8,61 %
Eurozone 50 Top 5
Siemens Energy
Performance KW 45/26: -10,60 %
Performance KW 45/26: -10,60 %
Eurozone 50 Flop 1
Infineon Technologies
Performance KW 45/26: -10,74 %
Performance KW 45/26: -10,74 %
Eurozone 50 Flop 2
ASML Holding
Performance KW 45/26: -13,46 %
Performance KW 45/26: -13,46 %
Eurozone 50 Flop 3
Nokia
Performance KW 45/26: -13,86 %
Performance KW 45/26: -13,86 %
Eurozone 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 45/26: -21,97 %
Performance KW 45/26: -21,97 %
Eurozone 50 Flop 5
Holcim
Performance KW 45/26: +5,16 %
Performance KW 45/26: +5,16 %
CH 20 Top 1
Sika
Performance KW 45/26: +3,92 %
Performance KW 45/26: +3,92 %
CH 20 Top 2
Alcon
Performance KW 45/26: +3,37 %
Performance KW 45/26: +3,37 %
CH 20 Top 3
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 45/26: -3,65 %
Performance KW 45/26: -3,65 %
CH 20 Top 4
ABB
Performance KW 45/26: -7,03 %
Performance KW 45/26: -7,03 %
CH 20 Top 5
Lenzing
Performance KW 45/26: +6,73 %
Performance KW 45/26: +6,73 %
AT 20 Top 1
DO & CO
Performance KW 45/26: +6,59 %
Performance KW 45/26: +6,59 %
AT 20 Top 2
Wienerberger
Performance KW 45/26: +5,67 %
Performance KW 45/26: +5,67 %
AT 20 Top 3
voestalpine
Performance KW 45/26: -4,43 %
Performance KW 45/26: -4,43 %
AT 20 Top 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 45/26: -24,43 %
Performance KW 45/26: -24,43 %
AT 20 Top 5
Alibaba Health Information Technology
Performance KW 45/26: +15,48 %
Performance KW 45/26: +15,48 %
HK 50 Top 1
Xiaomi
Performance KW 45/26: +15,06 %
Performance KW 45/26: +15,06 %
HK 50 Top 2
BeOne Medicines
Performance KW 45/26: +14,99 %
Performance KW 45/26: +14,99 %
HK 50 Top 3
Hua Hong Semiconductor
Performance KW 45/26: +14,61 %
Performance KW 45/26: +14,61 %
HK 50 Top 4
Netease
Performance KW 45/26: +14,16 %
Performance KW 45/26: +14,16 %
HK 50 Top 5
JD Health International
Performance KW 45/26: -1,48 %
Performance KW 45/26: -1,48 %
HK 50 Flop 1
Pop Mart International Group
Performance KW 45/26: -1,75 %
Performance KW 45/26: -1,75 %
HK 50 Flop 2
BYD Electronic (International)
Performance KW 45/26: -2,91 %
Performance KW 45/26: -2,91 %
HK 50 Flop 3
Weichai Power (H)
Performance KW 45/26: -5,74 %
Performance KW 45/26: -5,74 %
HK 50 Flop 4
Lenovo Group
Performance KW 45/26: -6,37 %
Performance KW 45/26: -6,37 %
HK 50 Flop 5
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