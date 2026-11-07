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    Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 45/26

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    Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 45/26
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Liebe wallstreetONLINE Nutzer,

    in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 45/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, States 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.

    Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.

    Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!

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    Long
    16,29€
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    1,30
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    × 13,31
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    Blatt
    Short
    18,37€
    Basispreis
    1,40
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    × 12,36
    Hebel
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    Blatt
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    DAXTecDAXStates 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 45/26 Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 45/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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