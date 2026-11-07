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    Die TeamViewer-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Anleger fürchten weitere Verluste

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    Die TeamViewer-Aktie brach in dieser Woche um 31,5 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Anleger fürchten weitere Verluste - Die TeamViewer-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Ein Wochenverlust von 31,5 Prozent hat die TeamViewer-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum Brennpunkt gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die von der Community diskutierten enttäuschten Wachstumserwartungen vor allem dem Management anzulasten sind oder eine vorübergehende Schwäche widerspiegeln. Die Diskussion umfasste 98 relevante Beiträge von 34 Nutzern an vier Tagen. Zwischen dem Wochenhoch bei 7,335 Euro und dem Tief bei 5,045 Euro verschärfte sich der Streit über die Aussichten einer Erholung.

    Managementfehler oder verzögerter Neustart?

    Die gewichtigste Kritik richtet sich gegen die Verlässlichkeit der Unternehmensführung. Mehrere Teilnehmer beschreiben eine wachsende Lücke zwischen früheren Zuversichtsbekundungen und der von ihnen wahrgenommenen Geschäftsentwicklung. Besonders die Integration von 1E und das Großkundengeschäft gelten ihnen als Prüfsteine. Sie befürchten, dass nicht bloß Aufträge später kommen, sondern Vertrieb und Umsetzung strukturelle Schwächen zeigen. Die im Forum genannten Geschäftszahlen und Prognoseänderungen sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt.

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    Auch die Kapitalverwendung steht zur Debatte. Kritiker bewerten frühere Sponsoringausgaben, Aktienrückkäufe und den aus ihrer Sicht teuren 1E-Zukauf als Belastung für den finanziellen Spielraum. Ihre Sorge: Bleibt das Wachstum schwach, könnte auch der Schuldenabbau langsamer vorankommen. Forderungen nach einem Führungswechsel treffen jedoch auf Widerspruch. Andere Teilnehmer bezweifeln, dass ein Personalwechsel allein operative Probleme lösen oder einen nachhaltigen Kursanstieg auslösen würde.

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    Die konstruktivere Gegenposition setzt auf Zeit. Einige Diskutierende halten verzögerte Kundenentscheidungen und ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld für plausible Erklärungen. Sie erwarten, dass die 1E-Integration ab 2027 stärker zum Wachstum beitragen könnte. Zudem sehen sie professionelle Fernwartung und IT-Unterstützung nicht automatisch durch künstliche Intelligenz verdrängt. Der Zukauf könne technologisch sinnvoll sein, auch wenn seine Umsetzung bislang hinter ihren Erwartungen zurückbleibe.

    Niedrige Bewertung braucht operative Belege

    Für die optimistische Sicht spricht aus Community-Perspektive auch die Bewertung. Das bestätigte Vorjahres-KGV beträgt 8,07, die Marktkapitalisierung 826,49 Millionen Euro. Ein niedriges historisches KGV beantwortet jedoch nicht, wie sich künftige Gewinne entwickeln. Übernahmeideen bleiben ebenfalls Spekulation: Weder ein Interessent noch konkrete Verhandlungen sind durch die vorliegenden Informationen belegt.

    In der kommenden Woche steht zunächst das Wochentief bei 5,045 Euro als Unterstützung im Blick; das Wochenhoch bei 7,335 Euro bildet den Widerstand. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 0,2-Fachen des Wochenschnitts. Bei einer Erholung wäre daher auch auf die Umsatzentwicklung im Handel zu achten. Inhaltlich könnten belastbare Hinweise zu Großaufträgen, Integration und Wachstum die Debatte versachlichen. Ein bestätigter Unternehmenstermin für die kommende Woche liegt in den bereitgestellten Angaben nicht vor.

    TeamViewer Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -31,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,335€ / 5,045€
    KGV (Vorjahr) 8,07
    Marktkapitalisierung 826,49 Mio.EUR

    Stand: 07.11.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,335€ und das Wochentief bei 5,045€ die zunächst wichtigsten Marken.

    TeamViewer

    -1,75 %
    -31,50 %
    -23,64 %
    -20,95 %
    -15,40 %
    -64,26 %
    -64,28 %
    -83,26 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Zur TeamViewer Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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