Rheinmetall bricht 22,3 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

Das stärkste positive Argument der Community lautet: Spätere Abnahmen müssen nicht bedeuten, dass Geschäft verloren geht. Mehrere Beiträge verweisen auf vermeintliche Verzögerungen bei Munition und beim Boxer. Ein ausführlicher Beitrag führt unter Berufung auf eine Telefonkonferenz fehlende Testkapazitäten und Schießstände als Ursache an. Daraus leiten Optimisten die Erwartung ab, dass Umsätze ins erste Quartal 2027 wandern könnten. Diese Angaben sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt. Die These bleibt dennoch nachvollziehbar: Ein zeitlicher Aufschub wäre wirtschaftlich anders zu bewerten als eine Stornierung.

Ein Wochenverlust von 22,3 Prozent hat die Rheinmetall-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum intensiven Diskussionsthema gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die von der Community diskutierten Auftrags- und Umsatzverschiebungen lediglich eine zeitliche Delle bedeuten oder das Vertrauen in die Planung nachhaltig beschädigen. Zwischen dem Wochenhoch von 1.044,40 Euro und dem Tief bei 798,10 Euro wuchs die Skepsis. Zugleich lieferten Aktienkäufe von Konzernchef Armin Papperger den Optimisten ein Gegenargument.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Genau hier setzen die Kritiker an. Ob verschobene Vorhaben tatsächlich im erwarteten Zeitraum realisiert werden, lasse sich von außen kaum prüfen. Zusicherungen des Managements reichten deshalb nicht aus, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Entscheidend seien nachweisbare Vertragsabschlüsse und verbuchte Umsätze. Gewicht erhält dieser Einwand durch die Bewertung: Das geprüfte KGV auf Basis des Vorjahresgewinns beträgt 104,62. Es beschreibt zwar nicht die künftige Ertragskraft, zeigt aber, wie anspruchsvoll die Aktie gemessen am bisherigen Gewinn bewertet ist.

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Auch Pappergers Aktienkäufe spalten das Forum. Bestätigt ist ein Erwerb von 585 Aktien für insgesamt 502.484,40 Euro; die geprüfte Meldung berichtet zudem von weiteren Käufen. Befürworter werten dies als Ausdruck langfristiger Zuversicht. Skeptiker halten dagegen, dass persönliche Käufe weder die operative Entwicklung absichern noch eine Kurswende garantieren. Diese Unterscheidung ist zentral: Das finanzielle Engagement ist belegt, seine Bedeutung für die Geschäftsaussichten bleibt Interpretation.

Daneben beschäftigt die Community ein mögliches Ukraine-Abkommen. Manche erwarten davon Druck auf Rüstungsaktien, andere rechnen weiterhin mit hohem Verteidigungsbedarf. Beides sind Szenarien, keine gesicherten Folgen. Zusätzlichen Gegenwind lieferte der bestätigte breite Börsenrückgang am Freitag. Ein außergewöhnliches Handelsvolumen lässt sich dagegen aus den geprüften Daten nicht ableiten: Zuletzt lag es beim einfachen Wochenschnitt.

Die Zone um 800 Euro im Blick

In der kommenden Woche steht damit zunächst die Unterstützung am Wochentief von 798,10 Euro im Fokus. Ein Unterschreiten würde die im Forum geäußerten Stabilisierungshoffnungen belasten. Auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 1.044,40 Euro den Widerstand. Inhaltlich zählen belastbare Nachrichten zu Aufträgen, Abnahmen und möglichen Ukraine-Verhandlungen. Ob sich die Verschiebungsthese erhärtet oder neue Zweifel entstehen, dürfte für die Vertrauensfrage wichtiger sein als weitere symbolische Signale.

Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -22,3 % Wochenhoch / Wochentief 1.044,40€ / 798,10€ KGV (Vorjahr) 104,62 Marktkapitalisierung 37,43 Mrd.EUR

Stand: 07.11.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.044,40€ und das Wochentief bei 798,10€ die zunächst wichtigsten Marken.