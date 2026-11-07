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    Super Thursday: Jetzt zeigen die DAX-Riesen ihre Zahlen

    Börse, Baby!

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    Nach dem heftigen Tech-Crash sortiert sich die Börse neu: Zahlen, Zinsen und Inflation entscheiden, ob es noch zur Jahresendrallye reicht. Was Anleger jetzt wissen müssen, hören Sie im Wochenausblick von "Börse, Baby!“.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Super Thursday: Jetzt zeigen die DAX-Riesen ihre Zahlen
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    Nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen und dem panikartigen Abverkauf an der Nasdaq richtet sich der Blick der Anleger auf die Inflation.

    Am Dienstag um 14:30 Uhr erscheinen die US-Verbraucherpreise für Oktober. Wegen des Iran-Kriegs und hoher Ölpreise könnte die Teuerung anziehen. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als sehr wahrscheinlich, das würde vor allem wachstumsstarke KI-Infrastrukturwerte wie CoreWeave und Nebius belasten.

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    Hierzulande liefert der Berichtsreigen Impulse: Infineon (Dienstag), Siemens Energy (Mittwoch) und am "Super Thursday" Siemens, Allianz und Münchener Rück sowie rund 50 weitere Unternehmen. Eine Jahresendrally gilt als unwahrscheinlich.

    Im Wochenausblick von "Börse Baby" blicken wO-Redakteur Julian Schick und Redakteurin Gina Moesing gemeinsam mit Social-Media-Manager Chrys Argyriou auf die kommende Börsenwoche. Das Trio ordnet die Midterms, die US-Inflationsdaten und die Zahlenflut im DAX ein und diskutiert, was das für Anleger bedeutet.

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    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    RedakteurJulian Schick
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    Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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