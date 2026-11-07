Super Thursday: Jetzt zeigen die DAX-Riesen ihre Zahlen

Nach dem heftigen Tech-Crash sortiert sich die Börse neu: Zahlen, Zinsen und Inflation entscheiden, ob es noch zur Jahresendrallye reicht. Was Anleger jetzt wissen müssen, hören Sie im Wochenausblick von "Börse, Baby!“.

Nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen und dem panikartigen Abverkauf an der Nasdaq richtet sich der Blick der Anleger auf die Inflation. Am Dienstag um 14:30 Uhr erscheinen die US-Verbraucherpreise für Oktober. Wegen des Iran-Kriegs und hoher Ölpreise könnte die Teuerung anziehen. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als sehr wahrscheinlich, das würde vor allem wachstumsstarke KI-Infrastrukturwerte wie CoreWeave und Nebius belasten.