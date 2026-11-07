Super Thursday: Jetzt zeigen die DAX-Riesen ihre Zahlen
Börse, Baby!
Nach dem heftigen Tech-Crash sortiert sich die Börse neu: Zahlen, Zinsen und Inflation entscheiden, ob es noch zur Jahresendrallye reicht. Was Anleger jetzt wissen müssen, hören Sie im Wochenausblick von "Börse, Baby!“.
- US-Inflation und Ölpreise prägen den Börsenblick
- DAX-Konzerne liefern wichtige Zahlen für Anleger
- Die Jahresendrally gilt als eher unwahrscheinlich
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen und dem panikartigen Abverkauf an der Nasdaq richtet sich der Blick der Anleger auf die Inflation.
Am Dienstag um 14:30 Uhr erscheinen die US-Verbraucherpreise für Oktober. Wegen des Iran-Kriegs und hoher Ölpreise könnte die Teuerung anziehen. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als sehr wahrscheinlich, das würde vor allem wachstumsstarke KI-Infrastrukturwerte wie CoreWeave und Nebius belasten.
Hierzulande liefert der Berichtsreigen Impulse: Infineon (Dienstag), Siemens Energy (Mittwoch) und am "Super Thursday" Siemens, Allianz und Münchener Rück sowie rund 50 weitere Unternehmen. Eine Jahresendrally gilt als unwahrscheinlich.
Im Wochenausblick von "Börse Baby" blicken wO-Redakteur Julian Schick und Redakteurin Gina Moesing gemeinsam mit Social-Media-Manager Chrys Argyriou auf die kommende Börsenwoche. Das Trio ordnet die Midterms, die US-Inflationsdaten und die Zahlenflut im DAX ein und diskutiert, was das für Anleger bedeutet.
Börse, Baby! – Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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