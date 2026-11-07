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    SAFRAN-Aktie: Erholung auf wackligem Fundament

    Chartanalyse

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    Nach einer starken Rally steht der Aufwärtstrend der SAFRAN-Aktie auf dem Prüfstand. Trotz jüngster Erholung notiert der Luftfahrtzulieferer deutlich unter seiner 200-Tage-Linie. Nun entscheiden wichtige Kursmarken über die weitere Richtung.

    Chartanalyse - SAFRAN-Aktie: Erholung auf wackligem Fundament
    Foto: Alex Marc - Safran

    SAFRAN-Aktie: Dreijahresaufwärtstrend unter Druck

    Die SAFRAN-Aktie hat seit November 2023 deutlich zugelegt, zuletzt aber einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Vom Dreijahrestief bei 150,28 am 7. November 2023 führte der Anstieg bis zum Hoch bei 364,60 am 12. August 2026. Rückschläge unterbrachen den Aufwärtstrend mehrfach: Im Frühjahr 2026 fiel der Kurs bis auf 266,20, bevor eine kräftige Erholung einsetzte. Seit dem Augusthoch prägen jedoch fallende Hochpunkte das Chartbild.

    Aktueller Kurs: Erholung nach dem Oktober-Rücksetzer

    Am 6. November 2026 schloss SAFRAN bei 292,40. Damit liegt die Aktie 19,8 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber 94,6 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Rückgang auf 272,10 Ende Oktober gelang eine Gegenbewegung. Das jüngste Zwischenhoch bei 295,40 vom 4. November wurde bislang jedoch nicht überwunden. Die kurzfristige Stabilisierung ist deshalb noch kein bestätigter Trendwechsel.

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    200-Tage-Linie: Kurs bleibt darunter

    Die einfache 200-Tage-Linie liegt bei rund 316,62. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diesen Durchschnitt um 7,6 Prozent. Das spricht für ein angeschlagenes längerfristiges Trendbild. Eine Rückkehr über die Linie wäre ein wichtiges Signal für eine nachhaltigere Erholung; bislang bleibt sie eine charttechnische Hürde.

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    Unterstützungen und Widerstände im SAFRAN-Chart

    Eine erste Unterstützung lässt sich zwischen 285,00 und 282,80 ableiten. Darunter rückt die Zone von 272,10 bis 277,90 in den Fokus, gefolgt vom Frühjahrstief bei 266,20. Auf der Oberseite wartet bei 295,40 der nächste Widerstand. Darüber bilden 303,40 bis 305,70 eine weitere Hürde. Erst oberhalb dieses Bereichs würde die 200-Tage-Linie wieder näher rücken.

    Die Aktie von SAFRAN erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 24,84 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,43 %, über 10 Jahre bei 16,86 %.

    SAFRAN

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    -16,70 %
    ISIN:FR0000073272WKN:924781Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 307,02, was eine Steigerung von +3,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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