Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Federal Agricultural Mortgage (C) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,53 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,77 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Federal Agricultural Mortgage (C) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -3,57 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Federal Agricultural Mortgage (C) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,53 % Dividendenrendite bietet Federal Agricultural Mortgage (C) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Federal Agricultural Mortgage (C) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,53 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,77. Federal Agricultural Mortgage (C) weist eine Marktkapitalisierung von 1,62 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,53 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Federal Agricultural Mortgage (Farmer Mac) ist eine US-GSE, die Agrarkredite und ländliche Hypotheken über Verbriefung, Garantien und Kreditlinien refinanziert. Kernprodukte: Sekundärmarkt für Farm- und Ranch-Darlehen, ländliche Infrastrukturfinanzierung. Marktstellung: Nischenführer im US-Agrarsektor. Konkurrenten: Fannie Mae (teilweise), Banken, Versicherer. USP: staatlich begünstigter Status, Agrarfokus, hohe Kapitalmarktexpertise.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Federal Agricultural Mortgage (C) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +10,99 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Federal Agricultural Mortgage (C) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2026

Die Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie ist bisher um -8,47 % auf 162,00€ gefallen. Das sind -15,00 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,53 %, eine Investition von etwa 28.329€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 6,40 +6,67 % +3,53 % 2025 6,00 +7,14 % +3,18 % 2024 5,60 +27,27 % +2,94 % 2023 4,40 +15,79 % +2,86 % 2022 3,80 0,00 % +3,46 %

Warum Federal Agricultural Mortgage (C) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,53 %

Stetiges Dividendenwachstum: +10,99 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 9,77

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 28.329 € 3.000 € 84.986 € 6.000 € 169.972 € 12.000 € 339.944 €

Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,50 % 1 Monat -14,74 % 3 Monate -19,80 % 1 Jahr +15,38 %

Informationen zur Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie

Es gibt 9 Mio. Federal Agricultural Mortgage (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. € wert.

Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.