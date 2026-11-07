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    Borussia Dortmund mit Wochenplus: Die Community setzt auf den nächsten Impuls

    Der Optimismus kehrt zurück

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    Die Borussia Dortmund-Aktie legte in dieser Woche 2,3 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung – doch nicht alle Anleger trauen der Bewegung.

    Der Optimismus kehrt zurück - Borussia Dortmund mit Wochenplus: Die Community setzt auf den nächsten Impuls
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Die Borussia-Dortmund-Aktie hat auf Wochensicht 2,3 Prozent gewonnen. Vorläufige Quartalszahlen und die Debatte über angeblich stark gestiegene Leerverkaufsgebühren sorgten im wallstreetONLINE-Forum für intensive Diskussionen. Im Kern ging es darum, ob sich operative Fortschritte im Kurs noch nicht ausreichend widerspiegeln oder die begrenzte Gewinnperspektive Zurückhaltung rechtfertigt. Die erfasste Aktivität umfasste 91 relevante Beiträge von 16 Nutzern.

    Leerverkäufe: Kurstreiber oder überschätzte Hoffnung?

    Ein wiederkehrendes Argument der optimistischen Seite lautet: Hohe Kosten für geliehene Aktien könnten Leerverkäufer unter Druck setzen und spätere Rückkäufe den Kurs stützen. Dazu kursierten konkrete Gebührensätze und Schätzungen zum Umfang offener Positionen. Diese Angaben sind jedoch nicht unabhängig bestätigt. Auch die Behauptung, Leerverkäufe bestimmten einen Großteil des Handels, bleibt eine Einschätzung aus dem Forum. Aus den geprüften Daten lässt sich lediglich ein zuletzt auf das 1,2-Fache des Wochenschnitts erhöhtes Handelsvolumen ablesen, nicht dessen Ursache.

    Die Gegenposition fällt nüchterner aus: Wiederholt hohe Leihgebühren seien noch kein Beleg für einen bevorstehenden Kurssprung. Skeptische Beiträge verweisen auf die aus ihrer Sicht bislang ausgebliebene starke Kursreaktion. Damit trifft die Kritik einen wesentlichen Punkt: Selbst wenn einzelne Marktteilnehmer höhere Finanzierungskosten tragen, folgt daraus weder ein bestimmter Zeitpunkt für Rückkäufe noch zwangsläufig ein kräftiger Kursanstieg.

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    Belastbarer ist die Diskussion über das operative Geschäft. Optimistische Stimmen sehen ordentliches Wirtschaften, insbesondere auf der Ausgabenseite. Dazu passt die geprüfte Research-Zusammenfassung von NuWays: Der Umsatz stieg im vorläufigen ersten Quartal um 0,4 Prozent auf 107 Millionen Euro. Das EBITDA ohne Transfers verbesserte sich von 1,4 auf 20,5 Millionen Euro. Dem steht allerdings ein Rückgang des gesamten EBITDA um 25,6 Prozent auf 40,4 Millionen Euro gegenüber, bedingt durch geringere Transfererträge. Die bestätigte Jahresprognose von null bis zehn Millionen Euro Nettogewinn begrenzt zudem die Ergebniserwartungen.

    Zusätzliche Chancen sieht die Community in der Entwicklung junger Spieler und möglichen Transfererlösen. Ein Verkauf von Yan Couto könnte nach ihrer Erwartung Einnahmen bringen; die genannten Summen und Vertragsbedingungen sind aber nicht geprüft. Sportliche Fortschritte werden ebenfalls als mögliche Grundlage höherer Einnahmen gewertet. Ein konkretes Gegenrisiko ist der bestätigte Ausfall von Torjäger Serhou Guirassy gegen Elversberg wegen einer Zerrung.

    Quartalsmitteilung als nächster Prüfstein

    Am 12. November folgt die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2026/2027. Im Mittelpunkt stehen Details zur Ergebnisqualität und zur weiteren Gewinnentwicklung. Für den Kurs bilden das Wochenhoch bei 3,125 Euro den nächsten Widerstand und das Wochentief bei 3,045 Euro die Unterstützung. Ein Verlassen dieser Spanne wäre ein konkreteres Signal als die bislang unbestätigten Spekulationen über Eindeckungsdruck.

    Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +2,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,125€ / 3,045€
    KGV (Vorjahr) 65,50
    Marktkapitalisierung 343,88 Mio.EUR

    Stand: 07.11.2026, 11:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Termine der kommenden Woche:

    • 12.11.2026: Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q1 Geschäftsjahr 2026/2027

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,125€ und das Wochentief bei 3,045€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Borussia Dortmund

    +0,65 %
    +2,30 %
    -0,64 %
    +1,96 %
    -5,89 %
    -17,81 %
    -35,80 %
    -43,78 %
    -69,00 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zur Borussia Dortmund Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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