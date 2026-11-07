Goldpreis: Bringt der Dienstag die Entscheidung über Goldrallye oder Abverkauf?

Diejenigen, die den kräftigen Anstieg des Goldpreises skeptisch begleiteten, behielten in der zweiten Wochenhälfte Recht. Gold kam deutlich zurück. Die Ölpreise stabilisierten sich wieder und mit ihnen die Drohkulisse aus Inflationssorgen und Zinsängsten. Die Hoffnung, dass ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht für neue Impulse sorgen könnte, zerschlug sich mit dessen Veröffentlichung am Freitag. Die Arbeitsmarktdaten für Oktober fielen bemerkenswert stark aus. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Dezember die Leitzinsen anheben wird.

Als Reaktion auf den Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms kamen die Ölpreise zunächst zurück. Die Inflationssorgen kühlten daraufhin etwas ab. Gold, Silber und die anderen Edelmetalle erholten sich. Das Ganze wurde zudem von sinkenden Anleiherenditen und einem temporär schwächelnden US-Dollar begleitet. Der Goldpreis profitierte besonders stark von der neuen Gemengelage und legte kräftig zu. Kurzzeitig sah es nach einer wuchtigen Erholung und einem Test der 4.200 US-Dollar aus. Dennoch schwebte über allem die Frage: Ist das nur eine Bullenfalle oder bereits der Startschuss für die nächste Gold-Rallye?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Goldpreis-Prognose: US-Preisdaten könnten Greenback weiter antreiben

Besonders heftig reagierte der US-Dollar-Index auf den starken US-Arbeitsmarktbericht. Der Index sprang am Freitag über die Marke von 102 Punkten. Damit wurde das markante Widerstandscluster von 101,8 Punkten durchbrochen. Das frische Kaufsignal könnte kurzfristig weiteren Druck auf den Goldpreis ausüben. Schaut man sich den Chart des US-Dollar-Index an, dann ist hier eine bullische Flaggenformation deutlich zu erkennen. Seit Mitte Oktober konsolidiert der US-Dollar-Index ausgehend vom Verlaufshoch bei knapp 103 Punkten innerhalb dieser Flaggenformation. Sollte der US-Dollar-Index nun auch noch die Widerstände bei 102,5 Punkten und vor allem 103 Punkten überwinden, könnte das für den Goldpreis fatale Folgen haben.

Am Dienstag (10. November) werden in den USA die US-Verbraucherpreisdaten für Oktober veröffentlicht und am Freitag (13. November) die US-Erzeugerpreisdaten. Die US-Verbraucherpreisdaten (CPI) haben für die US-Notenbank zwar nicht den gleichen Stellenwert, wie die PCE-Daten, doch sollten sie in der Kernrate negativ überraschen, könnte das erhebliche Turbulenzen bei Gold, Silber und den anderen Edelmetallen auslösen. Die Lage ist fragil, die Stimmung von enormer Nervosität geprägt. Entsprechend könnten negative Nachrichten auf fruchtbaren Boden fallen und heftige Verwerfungen auslösen.

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Fazit: Gold vor Weichenstellung am Dienstag

Dass die Zentralbanken unverändert Gold zukaufen, hatten wir in der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle anhand der Daten zum 3. Quartal des World Gold Councils ausführlich dargelegt. Damit hat eine wesentliche Säule der Goldpreisrallye unverändert Bestand. Eine weitere – die Käufe der physisch besicherten Gold-ETFs – bekam zuletzt ein paar Risse. Die Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETFs, insbesondere des SPDR Gold Shares, gilt es in den nächsten Tagen genau zu beobachten. Wie reagieren die Gold-Investoren auf den knackigen Rücksetzer im DAX, Dow Jones Industrial oder Nasdaq 100? Treiben die um sich greifenden KI-Ängste Investoren wieder in die Gold-ETFs?

Während der US-Dollar-Index auf wesentliche Impulse durch die anstehenden US-Daten wartet, könnte eine fortschreitende Korrektur der Aktienmärkte die Kapitalströme ändern. Die zentrale Frage lautet: Können die physisch besicherten Gold-ETFs profitieren?

Noch ein Blick in den Goldminensektor: Barrick Mining, Newmont Corp. oder auch Kinross Gold mussten zuletzt kräftig Federn lassen. Das bedeutet, dass einige der fundamental stärksten Goldminenaktien mittlerweile auf interessanten Kursniveaus notieren – nicht zuletzt die kanadische Agnico Eagle Mines.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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Marcel Torney

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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