Aktien: was ich kaufe, meide und in den kommenden Wochen erwarte!
Es ist real und teilweise fundamental begründet. Worauf es jetzt ankommt, bespreche ich in dieser Ausgabe
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