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    12,5 Prozent Minus: Bei Siemens Energy beginnt die Suche nach dem Boden

    Die Aktie bricht ein

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    Die Siemens Energy-Aktie brach in dieser Woche um 12,5 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Die Aktie bricht ein - 12,5 Prozent Minus: Bei Siemens Energy beginnt die Suche nach dem Boden
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Mit einem Wochenverlust von 12,5 Prozent hat die Siemens Energy-Aktie im wallstreetONLINE-Forum eine intensive Debatte ausgelöst. Zwischen dem Wochenhoch bei 131,58 Euro und dem Tief bei 111,02 Euro lagen deutliche Ausschläge. Im Zentrum stand die Frage, ob der Rückgang vor allem der Skepsis gegenüber dem KI-Boom geschuldet ist oder schlechtere Geschäftsaussichten vorwegnimmt. Die erfasste Diskussion umfasste 93 relevante Beiträge von 20 Nutzern an vier Tagen.

    KI-Skepsis oder operative Warnsignale?

    Die optimistische Seite trennt deutlich zwischen Börsenstimmung und Unternehmensentwicklung. Mehrfach wird argumentiert, dass sich am Bedarf an Strom und Energietechnik nichts grundsätzlich geändert habe. Der Ausbau künstlicher Intelligenz werde diesen Bedarf weiter antreiben und Siemens Energy überdurchschnittliches Wachstum ermöglichen. Das ist eine Erwartung der Community, kein durch die vorliegenden Informationen belegter Geschäftsverlauf. Nachvollziehbar ist aber der Kern des Arguments: Zweifel an KI-Aktien müssen nicht automatisch eine entsprechende Verschlechterung beim Energietechnikkonzern bedeuten.

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    Zusätzlichen Rückhalt erhalten die Zuversichtlichen durch JPMorgan. Die Bank hat ihre Einstufung auf Overweight und das Kursziel von 245 Euro bestätigt. Laut der vorliegenden Meldung zeigt eine Investorenumfrage niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht und dem Kapitalmarkttag. Daraus leiten mehrere Beiträge die Chance ab, dass bereits ein moderates Übertreffen der Erwartungen eine Erholung auslösen könnte. Eine solche Kursreaktion bleibt allerdings offen. Die Analysteneinschätzung belegt auch nicht, dass der jüngste Rückgang fundamental ungerechtfertigt war.

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    Die Gegenposition fragt, ob der Kursverfall doch auf eine bevorstehende Enttäuschung hindeutet. Vereinzelt wird sogar über einen Verlust spekuliert. Dafür liefern die bereitgestellten geprüften Informationen keinen Beleg. Mehr Gewicht hat der wiederkehrende Einwand, dass eine kurze Gegenbewegung noch keine belastbare Trendwende darstellt. Selbst grundsätzlich zuversichtliche Stimmen rechnen damit, dass der Verkaufsdruck zunächst anhalten könnte.

    Bewertung bleibt ein Prüfstein

    Auch nach dem Rückgang ist die Aktie nicht allein wegen ihres niedrigeren Kurses günstig. Das ausgewiesene KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 60,99, die Marktkapitalisierung 93,41 Milliarden Euro. Damit bleibt entscheidend, wie stark die Gewinne künftig wachsen. Die im Forum vertretene Einschätzung, Kurse um 115 Euro seien bereits preiswert, setzt entsprechend günstige Geschäftsaussichten voraus. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,0-Fachen des Wochenschnitts; ein außergewöhnlicher Umsatzschub ist daraus nicht abzulesen.

    Für die kommende Woche richtet die Community ihren Blick besonders auf die von ihr für Mittwoch erwarteten Zahlen. Der anstehende Quartalsbericht und der Kapitalmarkttag könnten zeigen, wie belastbar die Wachstumserwartungen sind. Kursseitig bleibt das Wochentief bei 111,02 Euro die nächste Unterstützung. Eine Stabilisierung darüber wäre ein erster Test für die Erholungshoffnungen; auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 131,58 Euro den maßgeblichen Widerstand.

    Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -12,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 131,58€ / 111,02€
    KGV (Vorjahr) 60,99
    Marktkapitalisierung 93,41 Mrd.EUR

    Stand: 07.11.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 131,58€ und das Wochentief bei 111,02€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Siemens Energy

    +3,51 %
    -12,46 %
    -19,79 %
    -22,53 %
    +8,51 %
    +1.092,94 %
    +406,76 %
    +444,29 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zur Siemens Energy Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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