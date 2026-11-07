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    Gipfel in Dublin nicht gefährdet

    Irischer Regierungschef

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    Für Sie zusammengefasst
    • Martin sieht Gipfel trotz Drohungen nicht gefährdet
    • Bombendrohungen trafen Flüge und irische Medien
    • Rund 50 Staatschefs reisen zum Gipfel nach Dublin
    Irischer Regierungschef - Gipfel in Dublin nicht gefährdet
    Foto: Siarhei - 356130783

    DUBLIN (dpa-AFX) - Irlands Regierungschef Micheál Martin sieht die beiden europäischen Gipfeltreffen in der kommenden Woche nicht durch die Bombendrohungen gegen Airlines und irische Medienorganisationen gefährdet.

    Dutzende Flüge in großen Teilen Europas waren in dieser Woche von mysteriösen Bombendrohungen betroffen gewesen und wurden teils umgeleitet. Sprengsätze wurden bei Überprüfungen durch Spezialisten aber in keinem der Fälle gefunden. Auch irische Medienorganisationen erhielten entsprechende Drohungen per E-Mail. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTÉ unterbrach am Freitag zeitweise ihre Programme, weil TV- und Radiostudios evakuiert werden mussten.

    Größter Sicherheitseinsatz in der Geschichte des Landes

    Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob Russland hinter den falschen Bombendrohungen gegen irische Medien stecke, sagte Martin in einer Stellungnahme am Abend. "Es herrscht allgemein die Auffassung, dass die Zunahme hybrider Angriffe mit Russland in Verbindung steht", sagte der konservative Politiker der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

    Am kommenden Donnerstag werden etwa 50 europäische Staats- und Regierungschefs zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin erwartet. Das Format, zu dem neben den EU-Mitgliedstaaten unter anderem auch Großbritannien, die Türkei, die Ukraine, Moldau und Staaten des Westbalkans und des Kaukasus zählen, hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Am Freitag ist zudem ein informeller Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in der irischen Hauptstadt geplant. Martin sprach vom größten Sicherheitseinsatz in der Geschichte des Landes./cmy/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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