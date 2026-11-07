Pistorius will bis März Entscheidung über Kampfjet-Kooperation

Im Oktober hatte der britische Premierminister Andy Burnham Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfjets mit dem GCAP-Programm angeboten. Das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS war in diesem Sommer gescheitert, weil sich beide Seiten nach jahrelangen Verhandlungen nicht einigen konnten./cn/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 195,6 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -11,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,64 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,99 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +28,53 %/+34,96 % bedeutet.