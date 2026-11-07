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    Pistorius will bis März Entscheidung über Kampfjet-Kooperation

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bis März 2027 soll eine Grundsatzentscheidung fallen
    • Pistorius will deutsche Luftfahrtbranche beteiligen
    • Wahl zwischen GCAP und europäischem Airbus-Projekt
    Pistorius will bis März Entscheidung über Kampfjet-Kooperation
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius erwartet nach dem Aus für das deutsch-französischen Luftkampfsystems FCAS bis Ende März 2027 eine Grundsatzentscheidung über eine Alternative. Er habe großes Interesse daran, dass die deutsche Luftfahrtindustrie bei dem Projekt eine Rolle spiele, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Allein könne die deutsche Industrie ein solches Projekt nicht stemmen.

    "Auf dem Tisch liegen zwei Optionen - eine Beteiligung am Global Combat Air Programm von Briten, Italienern und Japanern. Da sind wir in Gesprächen. Wir müssen zum Beispiel prüfen, ob eine Beteiligung Deutschlands zu einer größeren Zeitverzögerung führen könnte, die für alle Beteiligten kaum akzeptabel wäre", sagte Pistorius. Als zweite Option könne Airbus gemeinsam mit anderen europäischen Partnern ein eigenes Projekt für den Anfang der 40er Jahre entwickeln.

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    Im Oktober hatte der britische Premierminister Andy Burnham Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfjets mit dem GCAP-Programm angeboten. Das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS war in diesem Sommer gescheitert, weil sich beide Seiten nach jahrelangen Verhandlungen nicht einigen konnten./cn/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 195,6 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -11,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,99 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +28,53 %/+34,96 % bedeutet.





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