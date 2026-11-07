Novo Nordisk mit Wochenplus: Die Community setzt auf den nächsten Impuls

Das wichtigste Argument der Optimisten ist der mögliche Zugang zu zusätzlichen Patienten. Mehrere Beiträge greifen Berichte auf, wonach Novo sein Diabetesmittel unter dem Namen Plosbrio zunächst in Singapur über Abbott vertreiben wolle. Die Community verbindet damit die Hoffnung, bestehende Vertriebsnetze könnten den Marktzugang beschleunigen. Gerade kaufkräftigere asiatische Märkte erscheinen einigen als Chance, die aus ihrer Sicht hohe Abhängigkeit vom US-Geschäft zu verringern. Die genannten Partnerschaftsdetails sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt.

Die Novo-Nordisk-Aktie hat die Woche mit einem Plus von 3,9 Prozent beendet. Im wallstreetONLINE-Forum wurde intensiv darüber gestritten, ob eine stärkere Präsenz in Asien neues Wachstum ermöglichen kann – oder vor allem zeigt, wie stark der Preisdruck bereits ist. Berichte über eine Zusammenarbeit mit Abbott und günstigere Semaglutid-Angebote trafen auf Zweifel an der Ertragskraft. Die erfasste Diskussion umfasste 99 relevante Beiträge von 22 Nutzern an vier Tagen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nachvollziehbar ist vor allem der wirtschaftliche Kern dieser Überlegung: Ein größerer Patientenkreis könnte zusätzliche Umsätze ermöglichen. Ob daraus auch höhere Gewinne entstehen, bleibt jedoch offen. Genau hier setzen skeptische Stimmen an. Sie fragen nach den Konditionen der Zusammenarbeit und danach, welchen Preis Novo für mehr Reichweite zahlen müsste. Im Forum genannte starke Preisnachlässe in Indien und auslaufende Patente sind ebenfalls unbestätigte Angaben. Sie nähren aber die zentrale Befürchtung, dass steigende Absatzmengen durch sinkende Erlöse je Behandlung entwertet werden könnten.

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Bewertung lockt, Vertrauen bleibt umstritten

Für Zuversicht sorgen außerdem die Bewertung und die Hoffnung auf eine operative Stabilisierung. Einige Teilnehmer interpretieren den jüngsten Quartalsbericht als Hinweis auf eine langsame Wende. Auch mögliche zusätzliche Anwendungen von Semaglutid, etwa bei der Lebererkrankung MASH, werden als Wachstumsperspektive diskutiert. Die im Forum angeführten Studiendaten sind hier nicht unabhängig bestätigt und belegen deshalb keinen gesicherten künftigen Geschäftserfolg.

Das geprüfte KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 14,28. Die mehrfach genannten niedrigeren KGV-Werte und Dividendenrenditen lassen sich aus den vorliegenden Daten dagegen nicht bestätigen. Kritiker halten ohnehin die künftigen Gewinne für entscheidend und verweisen auf aus ihrer Sicht enttäuschte Managementversprechen sowie den Wettbewerb mit Eli Lilly. Dazu passt die weiterhin vorsichtige Analystenbewertung: Bernstein Research hob das Kursziel zwar von 203 auf 223 dänische Kronen an, beließ die Einstufung aber auf Underperform.

In der kommenden Woche rückt das Wochenhoch bei 38,495 Euro als Widerstand in den Blick; am Wochentief von 35,355 Euro liegt die Unterstützung. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage erreichte nur das 0,6-Fache des Wochenschnitts. Ein möglicher Ausbruch wäre deshalb auch an seiner Handelsaktivität zu messen. Inhaltlich wären belastbare Angaben zu Vertriebskonditionen und Preisgestaltung besonders relevant: Sie könnten zeigen, ob die Asien-Hoffnung wirtschaftlich trägt.

Novo Nordisk Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +3,9 % Wochenhoch / Wochentief 38,495€ / 35,355€ KGV (Vorjahr) 14,28 Marktkapitalisierung 122,54 Mrd.EUR

Stand: 07.11.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 38,495€ und das Wochentief bei 35,355€ die zunächst wichtigsten Marken.