Kissigs Wochenrückblick 45/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Comfort Systems, Deutsche Rohstoff, Quanta Services, Vincorion und GE Aerospace. Auf die politische blaue Welle folgte die rote Welle an den Börsen - mit einem Hauch von Panik?!

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich. Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



