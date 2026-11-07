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    Kissigs Wochenrückblick 45/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Comfort Systems, Deutsche Rohstoff, Quanta Services, Vincorion und GE Aerospace. Auf die politische blaue Welle folgte die rote Welle an den Börsen - mit einem Hauch von Panik?!

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    Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.

    Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung sowie altkluge Einschätzungen. Natürlich... ツ

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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Wochenrückblick 45/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Comfort Systems, Deutsche Rohstoff, Quanta Services, Vincorion und GE Aerospace. Auf die politische blaue Welle folgte die rote Welle an den Börsen - mit einem Hauch von Panik?! Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich. Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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