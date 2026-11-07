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    ACS dementiert Bericht über Interesse an Komplettübernahme von Hochtief

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    Für Sie zusammengefasst
    • ACS weist Berichte über Hochtief-Übernahme zurück
    • Hochtief-Aktie sprang nach dem Bericht um 5,5 Prozent
    • ACS-Kapitalmarkttag am 12. November dürfte Thema beleuchten
    ACS dementiert Bericht über Interesse an Komplettübernahme von Hochtief
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der spanische Baukonzern ACS hat einen Bericht über Erwägungen einer Komplettübernahme seiner deutschen Tochter Hochtief zurückgewiesen. Weder ein Übernahmeangebot für Hochtief noch ein Verkauf von Aktien der US-Tochter des MDax-Konzerns, Turner, seien in Betracht gezogen worden, hieß es in einem Schreiben vom Samstag von ACS an die spanische Finanzmarktaufsicht CNMV.

    Am Freitag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass ACS eine Komplettübernahme von Hochtief oder eine Fusion beider Unternehmen erwäge. Im Rahmen eines solchen Geschäfts würde dann auch eine Börsennotierung von Turner Construction in New York in Betracht gezogen werden.

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    ACS hält gut 75 Prozent der Hochtief-Aktien, deren Kurs auf den Bericht hin kurz vor dem Handelsende am Freitag nach oben geschnellt war. Am Ende war es ein Tagespluss von 5,5 Prozent auf 365,60 Euro.

    Für Branchenexperte Graham Hunt vom Investmenthaus Jefferies wäre ein Interesse von ACS, Hochtief komplett zu übernehmen, gleichwohl keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte, schrieb der Analyst weiter.

    So sind ACS und Hochtief große Profiteure des weltweiten Baus von KI-Rechenzentren. Der Hochtief-Aktienkurs hatte sich von Ende 2022 bis zum Rekordhoch von 554 Euro im Mai 2026 mehr als verzehnfacht, bevor bei Investoren erste Zweifel mit Blick auf die sehr hohen Bewertungen vieler KI-Aktien aufkamen. Seither stecken die Hochtief-Papiere in einer Korrektur./mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,19 % und einem Kurs von 363,8 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -3,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 28,27 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 460,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 403,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 493,00EUR was eine Bandbreite von +10,78 %/+35,51 % bedeutet.





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