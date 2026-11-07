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    POET Technologies unter Druck: Diese Risiken treiben Anleger um

    Diese Aktie steht unter Druck

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    Die POET Technologies-Aktie verlor in dieser Woche 7,2 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor Verzögerte Skalierung bei wachsendem Wettbewerbsdruck und weiterem Abwärtsdruck.

    Diese Aktie steht unter Druck - POET Technologies unter Druck: Diese Risiken treiben Anleger um
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die POET Technologies-Aktie hat mit einem Wochenverlust von 7,2 Prozent intensive Diskussionen bei wallstreetONLINE ausgelöst. Zwischen 3,565 und 4,895 Euro schwankte der Kurs; 90 relevante Beiträge von 16 Nutzern an fünf Tagen zeigen den Gesprächsbedarf. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die erhofften Vorteile der optischen Technologie bald in belastbare Aufträge und größere Umsätze münden – oder ob die kommerzielle Umsetzung zu lange dauert.

    Technischer Vorsprung oder zu wenig Umsatzbeweis?

    Die zuversichtliche Seite setzt auf den Optical Interposer. Nach Darstellung der Community verbindet die Plattform optische und elektronische Bauteile und könnte Datenübertragung günstiger und energieeffizienter machen. Mehrfach wird argumentiert, dass gerade der steigende Strom- und Kühlbedarf von KI-Rechenzentren solchen Lösungen zusätzliche Chancen eröffnet. Entscheidend ist dabei weniger die allgemeine KI-Euphorie als die Erwartung, konkrete Engpässe bei Bandbreite, Kosten und Energieverbrauch zu entschärfen.

    Ein weiteres positives Argument ist die aus Sicht einiger Teilnehmer breitere Einsatzbasis: POET sei nicht allein vom Ausbau einzelner KI-Rechenzentren abhängig, sondern könne auch andere Anwendungen optischer Datenübertragung bedienen. Daraus leiten sie eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber möglichen Investitionsbremsen ab. Das bleibt allerdings eine Einschätzung zum Marktpotenzial, kein Nachweis gesicherter Nachfrage. Auch vermutete, bislang nicht veröffentlichte Lieferverträge sind Spekulation.

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    Der stärkste kritische Einwand richtet sich deshalb nicht gegen optische Technik an sich, sondern gegen den Abstand zwischen technologischer Aussicht und wirtschaftlichem Beleg. Wiederholt verlangen Teilnehmer nachvollziehbare Auftragsmeldungen, regelmäßige Einnahmen und eine belastbare Umsatzprognose. Selbst grundsätzlich überzeugte Stimmen sehen die Notwendigkeit, eine verlässliche Großserienproduktion nachzuweisen. Zugleich wächst bei ihnen die Sorge, ein möglicher Entwicklungsvorsprung könne durch Verzögerungen und Fortschritte der Konkurrenz schrumpfen. Wie groß dieser Vorsprung tatsächlich ist, lässt sich aus den Beiträgen nicht feststellen.

    Erholung braucht mehr als Branchenhoffnung

    Uneinigkeit herrscht darüber, wie viel des Kursdrucks POET selbst zuzuschreiben ist. Mehrere Teilnehmer sehen vor allem eine Belastung des gesamten KI- und Technologiesektors. Andere halten dagegen, dass erst konkrete Geschäftszahlen eine nachhaltige Neubewertung tragen könnten. Behauptungen über eine Bewertung unter dem Kassenbestand sind durch die bereitgestellten geprüften Angaben nicht belegt. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 0,9-Fachen des Wochenschnitts; ein außergewöhnlicher Umsatzschub ist daraus nicht abzulesen.

    In der kommenden Woche stehen damit mögliche Nachrichten zu Aufträgen, Produktionsskalierung und Umsatzperspektiven im Fokus. Im Forum richtet sich die Erwartung außerdem auf den 16. November; als bestätigter Unternehmenstermin ist dieses Datum hier nicht belegt. Kursseitig bilden das Wochentief bei 3,565 Euro die nächste Unterstützung und das Wochenhoch bei 4,895 Euro den Widerstand. Ob diese Spanne hält oder verlassen wird, dürfte die Debatte über Bodenbildung und fortgesetzten Abwärtsdruck prägen.

    POET Technologies Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -7,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 4,895€ / 3,565€
    KGV (Vorjahr) -11,59
    Marktkapitalisierung 786,55 Mio.EUR

    Stand: 07.11.2026, 15:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 4,895€ und das Wochentief bei 3,565€ die zunächst wichtigsten Marken.

    POET Technologies

    +20,72 %
    -7,24 %
    -34,03 %
    -35,71 %
    -12,60 %
    +212,16 %
    -34,70 %
    +109,45 %
    +147,01 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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    Zur POET Technologies Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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