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    Vonovia startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an

    Die Rallye nimmt Fahrt auf

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    Nach einem Wochenplus von 5,2 Prozent steigt die Zuversicht rund um Vonovia. Doch während die Bullen auf Stabile Mieterträge und Entlastung durch sinkende Zinsen setzen, warnen Skeptiker vor Schwächerer Cashflow und schleppender Schuldenabbau.

    Die Rallye nimmt Fahrt auf - Vonovia startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Mit einem Wochenplus von 5,2 Prozent hat die Vonovia-Aktie eine kontroverse Debatte im wallstreetONLINE-Forum ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die Erholung trotz politischer Risiken in Berlin trägt oder ob Sorgen um Cashflow, Immobilienwerte und Verschuldung schwerer wiegen. Die Auslegung des Neunmonatsberichts und eine Kurszielsenkung von Goldman Sachs lieferten zusätzlichen Gesprächsstoff.

    Berlinrisiko oder operative Schwäche?

    Ein Teil der Community führt die zuvor schwache Kursentwicklung vor allem auf die Berliner Enteignungsdebatte zurück. Dahinter steht die Hoffnung, dass ein Nachlassen der politischen Unsicherheit den Bewertungsdruck mindern könnte. Im Forum verlinkte Berichte über mögliche gesetzliche Schutzmaßnahmen nähren diese Erwartung. Ein gesicherter Schutz vor Eingriffen lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Andere Teilnehmer betrachten das Berlinrisiko weiterhin als gewichtigen Nachteil.

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    Das positive Gegenargument setzt beim Geschäftsmodell an: Wohnen bleibe ein Grundbedürfnis, knapper Wohnraum stütze die Nachfrage. Befürworter erwarten deshalb vergleichsweise verlässliche Mieterträge und Spielraum für steigende Mieten. Hinzu kommt die mehrfach diskutierte Aussicht auf sinkende Zinsen. Diese könnten nach Einschätzung der Community Finanzierung und Immobilienbewertungen entlasten. Ob das Zinsumfeld tatsächlich günstiger wird, bleibt offen.

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    Dividendenhoffnung trifft auf Cashflow-Sorgen

    Besonders konkret wird die Diskussion bei der Ausschüttung. Optimistische Beiträge halten Dividenden zwischen 1 und 1,25 Euro je Aktie für möglich und verweisen auf eine aus ihrer Sicht attraktive laufende Verzinsung. Andere rechnen vorsichtiger oder schließen eine Kürzung nicht aus. Diese Beträge sind Erwartungen aus dem Forum, keine bestätigte Ausschüttungsankündigung.

    Die ausführlichste Kritik richtet sich gegen die finanzielle Entwicklung. Ein Beitrag verweist auf einen seiner Darstellung nach deutlich gesunkenen operativen freien Cashflow, schwächere Zielsetzungen und langsame Fortschritte beim Schuldenabbau. Zudem wird eine Rücknahme unterjähriger Immobilienaufwertungen befürchtet. Die genannten Kennzahlen und Schlussfolgerungen sind hier nicht unabhängig bestätigt. Der Einwand bleibt dennoch relevant: Eine Kurserholung allein beseitigt mögliche Belastungen der Bilanz nicht.

    Widerspruch gibt es gegen eine direkte Übertragung des behaupteten Cashflow-Rückgangs auf einen angemessenen Aktienkurs. Veränderungen im Umlaufvermögen und im Transaktionsgeschäft könnten den Vergleich verzerren, argumentiert die Gegenseite. Auch der Vorwurf künstlicher Gewinne durch interne Handwerkerleistungen bleibt umstritten; andere Beiträge verweisen auf die Eliminierung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss.

    Bestätigt ist dagegen: Goldman Sachs senkte das Kursziel von 18,20 auf 17,70 Euro und blieb bei Neutral. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,7-Fachen des Wochenschnitts. Das Wochenplus ging damit zuletzt nicht mit überdurchschnittlicher Handelsaktivität einher.

    Roadshows und Wochenhoch im Blick

    In der kommenden Woche bieten die 9M-Roadshows am 9. und 10. November sowie die Kepler Pan-European Real Estate Conference am 12. November Gelegenheit für weitere Erläuterungen zu Finanzierung, Immobilienwerten und Ausschüttungsspielraum. Charttechnisch liegt der nächste Widerstand am Wochenhoch von 17,375 Euro. Auf der Unterseite bildet das Wochentief von 16,04 Euro die relevante Unterstützung.

    Vonovia Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +5,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 17,375€ / 16,04€
    KGV (Vorjahr) 5,59
    Marktkapitalisierung 14,11 Mrd.EUR

    Stand: 07.11.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Termine der kommenden Woche:

    • 09.11.2026: 9M Roadshow
    • 10.11.2026: 9M Roadshow
    • 12.11.2026: Kepler Pan-European Real Estate Conference

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 17,375€ und das Wochentief bei 16,04€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Vonovia

    -0,85 %
    +5,20 %
    -0,71 %
    -20,23 %
    -33,60 %
    -30,82 %
    -63,81 %
    -37,30 %
    +0,42 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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    Zur Vonovia Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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