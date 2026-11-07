Die Deutsche Rohstoff-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

Die operative Führung erhält in mehreren Beiträgen Zustimmung. Deutlich kritischer beurteilen Anleger jedoch die Verteilung der erwirtschafteten Mittel. Wiederholt wird gefordert, neben neuen Bohrungen auch Rückkäufe oder höhere Dividenden stärker zu berücksichtigen. Dahinter steht die Überlegung, dass ein günstiger bewerteter eigener Anteil eine attraktivere Investition sein könnte als zusätzliches Wachstum. Einzelne Teilnehmer erwägen, gemeinsame Anliegen auf der Hauptversammlung vorzubringen.

Ein Wochenverlust von 13,3 Prozent hat die Deutsche Rohstoff-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum Streitfall gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, warum sich die von vielen Anlegern erwartete operative Stärke nicht im Kurs niederschlägt – und ob höhere Ausschüttungen oder Aktienrückkäufe daran etwas ändern könnten. Die Aktie fiel zuletzt den fünften Handelstag in Folge auf 75,80 Euro. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,4-Fachen des Wochenschnitts.

Auch unter den Befürwortern einer stärkeren Aktionärsbeteiligung gibt es Unterschiede. Einige bevorzugen Rückkäufe, andere eine dauerhaft tragfähige Dividendenerhöhung. Gegen starre Ausschüttungsquoten spricht aus ihrer Sicht, dass Mittel für Flächenkäufe oder Übernahmen verfügbar bleiben sollten. Der Wunsch nach einer klareren Kapitalverteilung ist damit breiter begründet als die Forderung nach einer einmaligen Sonderzahlung.

Für die optimistische Sicht zählt vor allem die Erwartung hoher freier Mittelzuflüsse. Befürworter argumentieren, dass erfolgreiche Bohrungen langfristig Werte schaffen und diese früher oder später auch den Aktionären zugutekommen müssten. Zudem vermutet die Community zusätzliche Substanz in der verbliebenen Almonty-Beteiligung. Aussagen über stille Reserven oder einen Aktienkurs unter Buchwert sind allerdings Einschätzungen aus dem Forum, keine durch die vorliegenden geprüften Angaben bestätigten Tatsachen.

Wie dauerhaft sind die Gewinne?

Der wichtigste Einwand betrifft die Abhängigkeit vom Ölpreis. Mehrere Beiträge zeigen anhand vereinfachter Rechnungen, dass ein sinkender Verkaufspreis bei gleichbleibenden Kosten die Marge überproportional treffen kann. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 5,82 ist deshalb allein kein Beleg für eine Unterbewertung. Entscheidend bleibt, wie belastbar künftige Gewinne sind. Über Umfang und Wirkung von Preisabsicherungen besteht in der Diskussion ausdrücklich Unsicherheit.

Hinzu kommt die Sorge, dass hohe Investitionen den für Ausschüttungen verfügbaren Geldzufluss zunächst begrenzen. Manche Anleger vermuten außerdem, der frühere Kursanstieg sei stärker von Almonty als vom Ölgeschäft getragen worden. Das ist eine Deutung, kein nachgewiesener Zusammenhang. Ebenso bleibt die Vermutung eines größeren Verkäufers unbestätigt.

In der kommenden Woche steht zunächst die Unterstützung am Wochentief von 75,80 Euro im Blick. Eine Stabilisierung dort wäre nach der Verlustserie relevant; auf der Oberseite bildet das Wochenhoch von 91,40 Euro den Widerstand. Daneben dürften die Ölpreisentwicklung und mögliche Aussagen zur Mittelverwendung die Debatte prägen. Ein bestätigter Unternehmenstermin für die kommende Woche liegt in den bereitgestellten Angaben nicht vor.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -13,3 % Wochenhoch / Wochentief 91,40€ / 75,80€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 383,92 Mio.EUR

Stand: 07.11.2026, 17:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 91,40€ und das Wochentief bei 75,80€ die zunächst wichtigsten Marken.