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    Cyberattacke auf Brennerbasistunnel-Firma

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    Für Sie zusammengefasst
    • Cyberangriff traf die BBT SE am Brennerbasistunnel
    • Zugängliche Daten betroffen, Bau blieb sicher
    • Cyberattacke traf auch das Fehmarnbelt-Projekt
    Cyberattacke auf Brennerbasistunnel-Firma
    Foto: Siarhei - 356130783

    INNSBRUCK/BOZEN (dpa-AFX) - Die Projektgesellschaft des Brennerbasistunnels zwischen Österreich und Italien ist zum Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die BBT SE, die den Bahntunnel errichtet, teilte mit, dass die unbekannten Täter auf Teile von Daten zugriffen, die aus dem Internet erreichbar waren. Zuvor hatte die "Tiroler Tageszeitung" berichtet.

    Durch diese gezielte Attacke von Mitte Oktober seien aber keine Gefahren für den Bau oder späteren Betrieb des 64 Kilometer langen Tunnels entstanden, sagte ein BBT-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Hochsicherheits-Daten seien nicht betroffen. Zu möglichen Tätern und Hintergründen machte der Sprecher keine Angaben. Die Ermittlungen werden von italienischen Behörden geführt, da die BBT ihren Sitz in Bozen hat.

    Der Brennerbasistunnel gilt als bedeutendes europäisches Infrastrukturprojekt. Das 11,7 Milliarden Euro teure Bauwerk soll ab 2034 Fahrten zwischen Deutschland und Italien deutlich verkürzen.

    Auch Angriff auf deutsch-dänisches Bahntunnel-Projekt

    Zuletzt war auch das Fehmarnbelttunnel-Projekt zwischen Deutschland und Dänemark Mitte Oktober von einer Cyberattacke betroffen. Der Angriff auf den Auftragnehmer Femern Link Contractors (FLC) wirkte sich zeitweise auf mehrere IT-Systeme der Baustelle aus, wie die übergeordnete Projektgesellschaft Femern A/S mitteilte.

    Dieser rund 18 Kilometer lange Tunnel soll die deutsche Ostseeinsel Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden und dadurch die Fahrzeit mit dem Zug zwischen Hamburg und Kopenhagen auf rund zweieinhalb Stunden verkürzen./al/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
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