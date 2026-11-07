🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    brauchen wieder echte Wehrpflicht

    Söder fordert

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Söder fordert eine Rückkehr zur Wehrpflicht
    • Mehr Geld und schnellere Beschaffung genügen nicht
    • Pistorius sieht keinen Bedarf für Wehrpflicht
    Söder fordert - brauchen wieder echte Wehrpflicht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bekräftigt frühere Rufe der Union nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht. Große Investitionen in Ausrüstung und Infrastruktur und eine deutliche Beschleunigung des Beschaffungswesens reichten nicht aus, schrieb Söder auf der Plattform X.

    "Deutschland ist bedroht wie lange nicht. Deshalb müssen wir die Bundeswehr weiter stärken", forderte Söder. Und: "Wenn uns unsere Demokratie wichtig ist, muss man auch dafür einstehen. Deshalb ist klar: Wir brauchen wieder eine echte Wehrpflicht."

    Söder widerspricht damit Pistorius

    Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte zuvor in einem Interview betont, das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz setze auf Freiwilligkeit und "die Maßnahmen greifen".

    Er sagte der Funke Mediengruppe: "Wir haben aktuell mit rund 190.000 Soldatinnen und Soldaten den höchsten Stand seit 13 Jahren. Wenn sich der Kurs fortsetzt, haben wir keine Aufwuchsprobleme. Dann muss es auch keine Diskussion geben über eine wie auch immer auszugestaltende Wehrpflicht."

    Union und SPD hatten um das neue Dienstmodell wiederholt gestritten und dann einen Zielkorridor für die Vergrößerung der Bundeswehr ("Aufwuchs") vereinbart, der derzeit erfüllt wird. Alle sechs Monate soll das Verteidigungsministerium darlegen, ob die Pläne erfüllt werden. Sonst kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden./cn/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Söder fordert brauchen wieder echte Wehrpflicht Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bekräftigt frühere Rufe der Union nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht. Große Investitionen in Ausrüstung und Infrastruktur und eine deutliche Beschleunigung des Beschaffungswesens reichten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     