Frankreich protestiert weiter - Teilnehmerzahl nimmt ab

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich sind erneut Tausende Menschen dem Protestaufruf von Gewerkschaften, Jugendorganisationen und der Gelbwestenbewegung gefolgt. Aus Kreisen des französischen Innenministeriums hieß es, dass es im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden einen deutlichen Rückgang der Zahl der Demonstrierenden gebe. Um 14 Uhr, bevor die zentralen Protestzüge sich in Bewegung setzten, seien es rund 7.000 Personen gewesen. 18 Menschen seien festgenommen und mehr als 15.600 präventive Kontrollen durchgeführt worden. Die Lage im Staatsgebiet sei "insgesamt ruhig und unter Kontrolle".

Um Innenstädte zu schützen, gelten teils Demonstrationsverbote, etwa in Lyon. Dort fanden sich Medienberichten zufolge Menschen ohne offizielle Anmeldung zusammen, demnach gab es auch erste Einsätze von Tränengas. In Bordeaux verhängte die Präfektur eine Ausgangsbeschränkung für unbegleitete Minderjährige von 20 Uhr am Samstagabend bis 7 Uhr am Sonntag. In Paris wurde etwa eine Kundgebung der Gelbwesten nicht erlaubt, die Demonstration der Gewerkschaften dagegen schon. Die Polizeipräfektur setzte einen Hubschrauber zur Koordination und Überwachung ein. Bis 11 Uhr führte sie zudem an Bahnhöfen 847 Kontrollen durch, wie sie auf der Plsattform X mitteilte.