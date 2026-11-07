Klebe nicht am Stuhl

BOCHUM (dpa-AFX) - Der SPD-Bundesvorsitzende und Finanzminister Lars Klingbeil hat offengelassen, ob er im Januar erneut als Parteichef antritt, klebt aber nach eigenen Worten nicht an seinem Stuhl. Bei einem Mitgliederkonvent der Ruhr-SPD in Bochum appellierte er, egal wer an die Spitze gewählt werde, brauche "die Solidarität der ganzen Partei". Später, nach Abschluss der Veranstaltung, ergänzte er vor Medienvertretern, er sei sehr gerne Parteivorsitzender, er wisse aber um Kritik an ihm.

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als Bundesarbeitsministerin und Co-Vorsitzende Mitte Oktober soll die Parteispitze im Januar neu gewählt werden. "Wir sind jetzt in einer ganz besonderen Situation. Ich weiß auch, dass es Kritik gibt, ich fordere diese Kritik auch ein, weil mein Ziel ist, dass die SPD sich bestmöglich mit dem Parteitag Mitte Januar aufstellt."