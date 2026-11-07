🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Bayern und BVB weiter im Gleichschritt - Neuer verletzt

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern und Dortmund bleiben punktgleich vorn
    • Bayern siegt in Mainz 2:1, Neuer muss verletzt raus
    • BVB siegt, Leipzig siegt 5:2, Frankfurt spielt 2:2
    ROUNDUP - Bayern und BVB weiter im Gleichschritt - Neuer verletzt
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München und Borussia Dortmund marschieren weiter im Gleichschritt an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Die Münchner setzten sich am neunten Spieltag mit 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 durch, mussten aber die Verletzung von Torwart Manuel Neuer verkraften. Der BVB besiegte Aufsteiger SV Elversberg mit 2:1 (0:0).

    Die Titelfavoriten gehen nun punktgleich in die Länderspielpause. Beide haben 21 Punkte auf dem Konto, die Bayern stehen nur dank der klar besseren Tordifferenz auf Platz eins. Neuer Tabellendritter ist zumindest vorerst RB Leipzig dank des 5:2 (3:1) gegen den FC Augsburg. Eintracht Frankfurt musste sich bei Aufsteiger SC Paderborn mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

    Neuer verletzt, Urbig eingewechselt

    Joshua Kimmich (14. Minute) und Lennart Karl (57.) schossen die Tore für München. Der Mainzer Anschlusstreffer durch Phillip Tietz (90.+3) kam für die Hausherren zu spät.

    Ein Auf und Ab erlebte Neuer: Der Torwart kürte sich mit 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesliga-Spieler der Bayern, musste kurz vor dem Halbzeitpfiff aber verletzt ausgewechselt werden. Zuvor war er am rechten Fuß behandelt worden. Für ihn kam Jonas Urbig in der Mannschaft.

    In Dortmund hielten die Elversberger zwar gut mit, doch der BVB-Führungstreffer durch Felix Nmecha (55.) war verdient. Der Nationalspieler legte in der zweiten Hälfte mit dem zweiten Tor nach (71.). Nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch Noel Futkeu (81.) geriet der Sieg der Schwarz-Gelben aber nochmal kurz in Gefahr.

    Leipziger Tor-Gala

    Die Leipziger Ezechiel Banzuzi (34.) und Christopher Nkunku (35.) drehten den frühen Rückstand durch Anton Kade (1.) für RB. David Raum (45.+1), Romulo (60.) und Christoph Baumgartner (66.) erhöhten. Augsburg kam nur noch zum 2:5-Ehrentreffer durch Uchenna Ogundu (90.+2).

    Frankfurt enttäuschte in Paderborn. Dabei hatte Jonathan Burkardt (23.), der anders als Teamkollege Younes Ebnoutalib von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht zu den November-Länderspielen eingeladen wurde, die Eintracht in Führung gebracht. Doch Raphael Obermair (45.) glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus und Marvin Pieringer (73.) drehte mit einem Elfmeter die Partie zunächst komplett. Die Frankfurter spielten in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte für Elias Baum (75.) mit einem Spieler weniger. In Unterzahl sicherte Burkardt (90.+3) mit seinem zweiten Tor den Hessen immerhin noch einen Punkt./jso/DP/mis

    Borussia Dortmund

    +0,65 %
    +2,30 %
    -0,64 %
    +1,96 %
    -5,89 %
    -17,81 %
    -35,80 %
    -43,78 %
    -69,00 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 3,115 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 343,88 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,51 %/+60,51 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursreaktion der BVB-Aktie auf den DAX und Kursverluste nach den Quartalszahlen. Diskutiert werden rund 11 Mio. Euro Quartalsgewinn bei niedrigerer Jahresgewinnprognose, gestiegene Leerverkaufsgebühren und die charttechnische Marke von 3,12–3,13 Euro. Mögliche Transfererlöse von 20–22 Mio. Euro für Couto gelten als Bilanzstütze; sportlicher Erfolg wird als Einnahmetreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Bayern und BVB weiter im Gleichschritt - Neuer verletzt Der FC Bayern München und Borussia Dortmund marschieren weiter im Gleichschritt an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Die Münchner setzten sich am neunten Spieltag mit 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 durch, mussten aber die Verletzung von Torwart Manuel …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     