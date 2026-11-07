Nach dem Rückschlag bei Heidelberger Druckmaschinen: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert

Das greifbarste positive Argument der Community betrifft die mögliche Fertigung von Natrium-Ionen-Batteriespeichern im Umfeld der diskutierten Phenogy-Partnerschaft. Befürworter erwarten, dass Heidelberg seine industrielle Erfahrung und vorhandene Produktionskapazitäten für ein zusätzliches Geschäft nutzen könnte. Der Bedarf an Stromspeicherung gilt ihnen als Rückenwind: Unternehmen könnten damit ihre Energieversorgung flexibler gestalten und Preisschwankungen nutzen.

Ein Wochenverlust von 7,6 Prozent hat die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im wallstreetONLINE-Forum intensiv beschäftigt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob neue Geschäftsfelder wie Batteriespeicher die Gewinnperspektiven nachhaltig verbessern können – oder ob die Zuversicht angesichts der diskutierten Ergebnisprognose zu weit reicht. Vor dem Halbjahresfinanzbericht prallten Hoffnungen auf einen industriellen Neustart und Zweifel an dessen Ertragspotenzial aufeinander.

Im Forum verlinkte Speicherprojekte und Finanzierungsberichte dienen als Beispiele für diesen Markt. Sie belegen allerdings keine Aufträge oder künftigen Gewinne für Heidelberg. Auch Aussagen über funktionierende Pilotanlagen, internationale Expansionspläne und eine mögliche stärkere Auslastung in Walldorf bleiben hier Angaben beziehungsweise Erwartungen der Community. Entscheidend wäre, ob aus der technischen Perspektive ein wirtschaftlich tragfähiges Seriengeschäft entsteht.

Genau dort setzt das wichtigste Gegenargument an. Kritische Stimmen verweisen auf einen aus ihrer Sicht bestehenden technischen und industriellen Vorsprung chinesischer Batterieanbieter. Sollten diese Speicher in großen Stückzahlen günstig anbieten, könnten die erzielbaren Margen unter Druck geraten. Der im Forum gezogene Vergleich mit der deutschen Solarindustrie ist ein Risikoszenario, keine feststehende Entwicklung.

Gewinnhoffnungen müssen sich an Zahlen messen lassen

Beim Stammgeschäft setzen Optimisten auf Verpackungsdruck, Ersatzteile und die vorhandene industrielle Infrastruktur. Daraus leiten sie Hoffnungen auf stabilere Erträge und spätere Dividenden ab. Die Beobachtung vieler bedruckter Verpackungen im Alltag ersetzt jedoch keinen Nachweis für höhere Maschinenbestellungen. Für die ebenfalls angesprochene Drohnenabwehr fehlen in den vorliegenden Informationen belastbare Ergebnisbeiträge.

Umstritten bleibt zudem die Bewertung der Ergebnisprognose. Während einige Beiträge die Diskussion über eine Gewinnwarnung für überzogen halten, setzen andere ihre Hoffnung auf deutlich steigende Gewinne. Das im Forum genannte niedrige KGV für 2028 ist eine Zukunftserwartung, keine gesicherte Bewertungskennzahl. Das geprüfte Vorjahres-KGV beträgt 55,40; allein der niedrige Aktienkurs beweist deshalb keine Unterbewertung.

In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf den Halbjahresfinanzbericht am 12. November 2026. Relevant sind die Ertragsentwicklung, der Ausblick und mögliche Konkretisierungen zum Speichergeschäft. Kursseitig bilden das Wochentief bei 1,073 Euro die Unterstützung und das Wochenhoch bei 1,159 Euro den Widerstand. Bei zuletzt nur 0,3-fachem relativen Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt wäre auch eine stärkere Handelsbeteiligung bei einer Kursbewegung bemerkenswert.

Heidelberger Druckmaschinen Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -7,6 % Wochenhoch / Wochentief 1,159000€ / 1,073000€ KGV (Vorjahr) 55,40 Marktkapitalisierung 333,40 Mio.EUR

Stand: 07.11.2026, 20:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Termine der kommenden Woche:

12.11.2026: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,159000€ und das Wochentief bei 1,073000€ die zunächst wichtigsten Marken.