Stromversorger warnen vor weiteren Ausfällen in Kiew

KIEW (dpa-AFX) - Nach erneuten russischen Angriffen auf das ukrainische Energiesystem warnen die Stromversorger vor weiteren Ausfällen. Wie der private Energieversorger DTEK auf Telegram mitteilte, wurden in der Nacht sowohl eine eigene Anlage sowie Umspannwerke des anderen Versorgers Ukrenergo beschädigt. Über beide Anlagen wird Strom in die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie umliegende zentrale Regionen geliefert.

Zwar seien Reparaturtrupps an der Arbeit, doch könne jeder neue Luftalarm die Reparaturen verzögern. DTEK warnte die Verbraucher: "Die Stromversorgungslage kann sich sogar mehrmals pro Stunde ändern."