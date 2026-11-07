🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz beim Italiener statt Klimagipfel - Kritik von Neubauer

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Merz reist nicht zum Weltklimagipfel in Antalya
    • Fridays for Future kritisiert Merz' Fernbleiben
    • Fast 200 Staaten beraten über Klimaschutz und Hilfen
    Merz beim Italiener statt Klimagipfel - Kritik von Neubauer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Mittwoch, seinem Geburtstag, nicht zum Weltklimagipfel, sondern geht mit Frau und Tochter in Berlin "schön zum Italiener" - diese Terminplanung des CDU-Chefs stößt bei der Klimabewegung Fridays for Future auf Kritik. Dass das Treffen Dutzender Staats- und Regierungschefs bei der UN-Konferenz in der Türkei ausgerechnet auf den 71. Geburtstag des Kanzlers falle, habe sicherlich niemand so geplant, erklärte Aktivistin Luisa Neubauer. Dennoch sei dessen Fernbleiben "das denkbar schlechteste Signal an die Weltgemeinschaft".

    Unabhängig von seinen innenpolitischen Prioritäten habe auch Merz stets für sich in Anspruch genommen, Deutschland international als verlässlichen Partner, als vertragstreu und zukunftsgewandt darzustellen. "Alles davon wird mit seiner Bella Italia-Abwesenheit von den Klimaverhandlungen unterminiert. Es ist Deutschland nicht würdig und eine Beleidigung, insbesondere in Richtung der Staaten der Welt, die schon heute durch einen steigenden Meeresspiegel existenziell bedroht sind", erklärte Neubauer. Hoffnung werde in Sachen Klimakrise wieder woanders herkommen müssen.

    Merz hatte laut "Westfalenpost" am Freitagabend gesagt, anstatt wie ursprünglich geplant an seinem 71. Geburtstag am Mittwoch in ein Konzert in der Berliner Philharmonie zu gehen, werde er nun mit seiner Frau und Tochter, die zu Besuch kommen, "schön zum Italiener" essen gehen. Dass er überhaupt Zeit zumindest mit Teilen seiner Familie verbringen könne - er hat einen Sohn und zwei Töchter und ist auch Großvater - sei "ein wunderbares Geburtstagsgeschenk", meinte der CDU-Chef. Vormittags stehe noch eine Kabinettssitzung an.

    Am Mittwoch hatte ein Regierungssprecher in Berlin auch auf Nachfrage keine genauen Gründe für Merz' Absage genannt und lediglich gesagt, dass es "immer verschiedene Interessen und verschiedene Terminlagen" gebe.

    Auf der UN-Klimakonferenz in Antalya beraten ab Montag zwei Wochen lang fast 200 Staaten darüber, wie die Erderhitzung eingedämmt und armen Staaten geholfen werden kann. Erwartet werden neben gut 70 Staats- und Regierungschef Zehntausende Diplomaten, Beobachter und Medienvertreter./yyzz/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Merz beim Italiener statt Klimagipfel - Kritik von Neubauer Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Mittwoch, seinem Geburtstag, nicht zum Weltklimagipfel, sondern geht mit Frau und Tochter in Berlin "schön zum Italiener" - diese Terminplanung des CDU-Chefs stößt bei der Klimabewegung Fridays for Future auf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     