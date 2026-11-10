Infineon, Hensoldt, Vodafone, Porsche, Rigetti und D-Wave stehen heute im Fokus!
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
05:00 Uhr, USA: Adtran, Q3-Zahlen
06:55 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Telefoncall)
07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert)
07:10 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:25 Uhr, Italien: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr)
07:30 Uhr, Deutschland: Uniper, 9Monatszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Medios, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk)
08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone Group, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Japan: Suzuki Motor, Q2-Zahlen
08:30 Uhr, Japan: Softbank, Q2-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Q3-Umsatz
12:00 Uhr, Norwegen: DNB ASA, Capital Markets Day
22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Q3-Zahlen
Deutschland: Hensoldt AG, Capital Markets Day
Großbritannien: Marks & Spencer, Capital Markets Day
Italien: Banca Generali, Q3-Zahlen
USA: D-Wave Quantum, Q3-Zahlen
USA: TransDigm Group, Q4-Zahlen
USA: Liquidia, Q3-Zahlen
USA: Bitdeer Technologies, Q3-Zahlen
USA: CoreWeave, Q3-Zahlen
USA: Rigetti Computing, Q3-Zahlen
USA: Firefly Aerospace, Q3-Zahlen
USA: Grocery Outlet, Q3-Zahlen
USA: Sonos, Quartalszahlen
Konjunkturdaten
China: Handelsbilanz 10/26
00:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 9/26
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 9/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
06:30 Uhr, Norwegen: Verbrauchervertrauen Q4/26
07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 9/26
08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 10/26
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 10/26
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 10/26
09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 9/26
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 9/26
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 10/26
14:15 Uhr, USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 10/26
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 10/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 10.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Current Account n.s.a. 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 03:30 CHN Exporte (ggü. Vorjahr) CNY 03:30 CHN Trade Balance USD 03:30 CHN Importe (Jahresvergleich) CNY 03:30 CHN Handelsbilanz CNY 03:30 CHN Importe (Jahr) 03:30 CHN Exporte (ggü. Vorjahr) 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 09:15 EUR Rede von Sleijpen der EZB 09:30 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 09:30 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 10:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 13:30 GBR BoE-Mitglied Lombardelli spricht 13:30 GBR BoE-Mitglied Lombardelli spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 14:30 USA Consumer Price Index (MoM) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) 15:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 17:45 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 18:30 EUR ECB's Escrivá speech 19:30 CAN BoC Summary of Deliberations 19:30 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 21:30 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
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