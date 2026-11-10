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    Infineon, Hensoldt, Vodafone, Porsche, Rigetti und D-Wave stehen heute im Fokus!

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Infineon, Hensoldt, Vodafone, Porsche, Rigetti und D-Wave stehen heute im Fokus!
    Foto: Peter Kneffel/dpa

    Untermehmenstermine

    05:00 Uhr, USA: Adtran, Q3-Zahlen
    06:55 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Telefoncall)
    07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:10 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:25 Uhr, Italien: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr)
    07:30 Uhr, Deutschland: Uniper, 9Monatszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Henkel, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Medios, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk)
    08:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone Group, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Japan: Suzuki Motor, Q2-Zahlen
    08:30 Uhr, Japan: Softbank, Q2-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Q3-Umsatz
    12:00 Uhr, Norwegen: DNB ASA, Capital Markets Day
    22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Q3-Zahlen
    Deutschland: Hensoldt AG, Capital Markets Day
    Großbritannien: Marks & Spencer, Capital Markets Day
    Italien: Banca Generali, Q3-Zahlen
    USA: D-Wave Quantum, Q3-Zahlen
    USA: TransDigm Group, Q4-Zahlen
    USA: Liquidia, Q3-Zahlen
    USA: Bitdeer Technologies, Q3-Zahlen
    USA: CoreWeave, Q3-Zahlen
    USA: Rigetti Computing, Q3-Zahlen
    USA: Firefly Aerospace, Q3-Zahlen
    USA: Grocery Outlet, Q3-Zahlen
    USA: Sonos, Quartalszahlen

    Konjunkturdaten

    China: Handelsbilanz 10/26
    00:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 9/26
    00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 9/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    06:30 Uhr, Norwegen: Verbrauchervertrauen Q4/26
    07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 9/26
    08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 10/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 10/26
    08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 10/26
    09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 9/26
    11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 9/26
    11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 10/26
    14:15 Uhr, USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 10/26
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 10/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 10.11.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNCurrent Account n.s.a.
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
    03:30ChinaCHNExporte (ggü. Vorjahr) CNY
    03:30ChinaCHNTrade Balance USD
    03:30ChinaCHNImporte (Jahresvergleich) CNY
    03:30ChinaCHNHandelsbilanz CNY
    03:30ChinaCHNImporte (Jahr)
    03:30ChinaCHNExporte (ggü. Vorjahr)
    08:00Euro ZoneEURTreffen der Eurogruppe
    09:15Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    09:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    09:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    10:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    13:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Lombardelli spricht
    13:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Lombardelli spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    14:30USAUSAConsumer Price Index (MoM)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30USAUSAVerbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
    15:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    17:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    18:30Euro ZoneEURECB's Escrivá speech
    19:30KanadaCANBoC Summary of Deliberations
    19:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    21:30USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
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    Webinare


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    10:00 WebinarWH SelfInvest: Trading-Strategien – einfach umgesetzt
    17:30 WebinarWH SelfInvest: NanoTrader mit KI in der Praxis
    11.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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