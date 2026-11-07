Mehrfach äußerten Teilnehmer die Sorge, ein verändertes politisches Kräfteverhältnis könne Untersuchungen gegen Musk begünstigen und den Zugang zu staatlichen Aufträgen erschweren. Als mögliche Streitfelder nannten sie Starlink und militärisch genutzte Satellitenkommunikation. Die verlinkten Behauptungen über konkrete Untersuchungen sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen jedoch nicht bestätigt. Für die skeptische Seite bleibt Musk dennoch ein zentrales Personenrisiko: Politische Konflikte könnten ihrer Einschätzung nach auch Kundenbeziehungen belasten.

Die SpaceX-Aktie hat mit einem Wochenverlust von 4,4 Prozent intensive Debatten im wallstreetONLINE-Forum ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Rückgang eine vorübergehende Korrektur ist oder politische Risiken rund um Elon Musk neu eingepreist werden. Zwischen 107,30 und 127,54 Euro bewegte sich der Kurs im Wochenverlauf. Die Diskussion wurde vor allem von Erwartungen an die Folgen der US-Zwischenwahlen geprägt – nicht von geprüften neuen Geschäftszahlen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Gegenposition sieht darin vor allem kurzfristige Unruhe. Mehrere Anleger erwarten, dass längerfristig die operative Entwicklung wieder stärker zählt. Als Gründe für ihr Vertrauen führen sie die aus ihrer Sicht leistungsfähige Raketenproduktion, die aufgebaute Infrastruktur und das Potenzial von Starlink an. Ihr Argument ist weniger eine unmittelbar bevorstehende Kurserholung als die Erwartung, dass sich die Geschäftsmöglichkeiten über mehrere Jahre entfalten. Konkrete Ergebnisdaten, die diese Hoffnung untermauern, liegen im geprüften Material allerdings nicht vor.

Wiederholt wird zudem auf vermeintlich stabilisierende Großinvestoren verwiesen. Einzelne Beiträge nennen angebliche Nachkäufe institutioneller Anleger. Bestätigt sind diese Angaben hier nicht. Andere Teilnehmer halten dagegen, dass Privatanleger Verkäufe großer Adressen womöglich erst verzögert erkennen. Damit trifft die Hoffnung auf finanzkräftige Rückendeckung auf einen nachvollziehbaren Einwand: Die angenommene Beteiligung prominenter Investoren allein begründet keine verlässliche Kursuntergrenze.

Auch die Bewertung trennt die Lager. Bei einer geprüften Marktkapitalisierung von 993,21 Milliarden Euro fragen Kritiker, wie viel künftiges Wachstum bereits vorweggenommen ist. Eine belastbare Überbewertung lässt sich ohne geprüfte Umsatz-, Gewinn- und Finanzierungsdaten daraus nicht ableiten. Weitergehende Forumsangaben zu einer KI-Finanzierung und auslaufenden Haltefristen bleiben unbestätigt. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim Einfachen des Wochenschnitts; außergewöhnlicher Handelsdruck lässt sich daran nicht ablesen.

Die nächste Woche zwischen 107,30 und 127,54 Euro

In der kommenden Woche rücken bestätigte Aussagen zu möglichen politischen Verfahren oder staatlichen Geschäftsbeziehungen in den Fokus. Konkrete Unternehmenstermine sind nicht genannt. Kursseitig bildet das Wochentief bei 107,30 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 127,54 Euro den Widerstand. Entscheidend wird sein, ob die leichte Erholung des Tech-Sektors vom Freitag trägt und sich die Debatte wieder stärker auf überprüfbare Geschäftsentwicklungen verlagert.

SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -4,4 % Wochenhoch / Wochentief 127,54€ / 107,30€ Marktkapitalisierung 993,21 Mrd.EUR

Stand: 07.11.2026, 21:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 127,54€ und das Wochentief bei 107,30€ die zunächst wichtigsten Marken.