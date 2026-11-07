🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    SpaceX unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

    Der Druck nimmt zu

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die SpaceX-Aktie verlor in dieser Woche 4,4 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Der Druck nimmt zu - SpaceX unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    Die SpaceX-Aktie hat mit einem Wochenverlust von 4,4 Prozent intensive Debatten im wallstreetONLINE-Forum ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Rückgang eine vorübergehende Korrektur ist oder politische Risiken rund um Elon Musk neu eingepreist werden. Zwischen 107,30 und 127,54 Euro bewegte sich der Kurs im Wochenverlauf. Die Diskussion wurde vor allem von Erwartungen an die Folgen der US-Zwischenwahlen geprägt – nicht von geprüften neuen Geschäftszahlen.

    Politischer Gegenwind oder günstigerer Einstieg?

    Mehrfach äußerten Teilnehmer die Sorge, ein verändertes politisches Kräfteverhältnis könne Untersuchungen gegen Musk begünstigen und den Zugang zu staatlichen Aufträgen erschweren. Als mögliche Streitfelder nannten sie Starlink und militärisch genutzte Satellitenkommunikation. Die verlinkten Behauptungen über konkrete Untersuchungen sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen jedoch nicht bestätigt. Für die skeptische Seite bleibt Musk dennoch ein zentrales Personenrisiko: Politische Konflikte könnten ihrer Einschätzung nach auch Kundenbeziehungen belasten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    126,69€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    141,88€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Gegenposition sieht darin vor allem kurzfristige Unruhe. Mehrere Anleger erwarten, dass längerfristig die operative Entwicklung wieder stärker zählt. Als Gründe für ihr Vertrauen führen sie die aus ihrer Sicht leistungsfähige Raketenproduktion, die aufgebaute Infrastruktur und das Potenzial von Starlink an. Ihr Argument ist weniger eine unmittelbar bevorstehende Kurserholung als die Erwartung, dass sich die Geschäftsmöglichkeiten über mehrere Jahre entfalten. Konkrete Ergebnisdaten, die diese Hoffnung untermauern, liegen im geprüften Material allerdings nicht vor.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Wiederholt wird zudem auf vermeintlich stabilisierende Großinvestoren verwiesen. Einzelne Beiträge nennen angebliche Nachkäufe institutioneller Anleger. Bestätigt sind diese Angaben hier nicht. Andere Teilnehmer halten dagegen, dass Privatanleger Verkäufe großer Adressen womöglich erst verzögert erkennen. Damit trifft die Hoffnung auf finanzkräftige Rückendeckung auf einen nachvollziehbaren Einwand: Die angenommene Beteiligung prominenter Investoren allein begründet keine verlässliche Kursuntergrenze.

    Auch die Bewertung trennt die Lager. Bei einer geprüften Marktkapitalisierung von 993,21 Milliarden Euro fragen Kritiker, wie viel künftiges Wachstum bereits vorweggenommen ist. Eine belastbare Überbewertung lässt sich ohne geprüfte Umsatz-, Gewinn- und Finanzierungsdaten daraus nicht ableiten. Weitergehende Forumsangaben zu einer KI-Finanzierung und auslaufenden Haltefristen bleiben unbestätigt. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim Einfachen des Wochenschnitts; außergewöhnlicher Handelsdruck lässt sich daran nicht ablesen.

    Die nächste Woche zwischen 107,30 und 127,54 Euro

    In der kommenden Woche rücken bestätigte Aussagen zu möglichen politischen Verfahren oder staatlichen Geschäftsbeziehungen in den Fokus. Konkrete Unternehmenstermine sind nicht genannt. Kursseitig bildet das Wochentief bei 107,30 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 127,54 Euro den Widerstand. Entscheidend wird sein, ob die leichte Erholung des Tech-Sektors vom Freitag trägt und sich die Debatte wieder stärker auf überprüfbare Geschäftsentwicklungen verlagert.

    SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 127,54€ / 107,30€
    Marktkapitalisierung 993,21 Mrd.EUR

    Stand: 07.11.2026, 21:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 127,54€ und das Wochentief bei 107,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    SpaceX

    +9,37 %
    -4,41 %
    -21,54 %
    +26,57 %
    -24,73 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
    SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur SpaceX Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der Druck nimmt zu SpaceX unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick Die SpaceX-Aktie verlor in dieser Woche 4,4 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     