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    KI-Crash als Korrekturabschluss in DAX und DJI ?

    Elliott Wellen Analyse

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    Elliott Wellen Analyse - KI-Crash als Korrekturabschluss in DAX und DJI ?
    Foto: www.robbys-elliottwellen.de

    Ausgangslage

    Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 26692) an.

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    Aktuelle Entwicklung im DAX

    Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 26692). Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26692). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:

    Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung)

    Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, orangene 4=21860 unterhalb 23er Mindestziel 21953 (orangene Fibos), laufende orangene 5 bisher 26692. Das Maximalziel 25851 (violette Fibos) einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Mindestziel einer gedehnten orangenen 5 liegt oberhalb 28906 (violette Fibos; blauer Pfad).

    In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 mindestens 2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und ein deutlicher Abschlussvorbote (blaue 4).

    Power-Impuls (umrandete Beschriftung)

    Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, überschiessende lila 2=21860, lila 3 bisher 26692 mit abgearbeiteten Mindestziel 25512, 100er Ziel bei 28317 und 161er Ziel bei 32308 (blauer Pfad).

    In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 4 signifikante Hochs (grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.


    Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.

    Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26692 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26692; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.

    Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)

    Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.

    Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.

    Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26692). Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).
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    Verfasst von Robby's Elliottwellen
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    Elliott Wellen Analyse KI-Crash als Korrekturabschluss in DAX und DJI ? Ausgangslage Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 26692) an. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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