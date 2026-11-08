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    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

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    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    BERLIN, 8. November 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

    Travelzoo logo

    Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

    • AB 99 € P.P.—HESSEN: 3 TAGE BURGHOTEL MIT DINNER IM RITTERSAAL
      Knisterndes Kaminfeuer, historische Rüstungen an den Wänden: ein gemütlicher Winterabend auf Burg Staufenberg. Für Club-Mitglieder inklusive: ein 3-Gang-Menü im über 500 Jahre alten Rittersaal.
    • 499 € P.P.—TOSKANA: VILLA MIT KOCHKURS & 6-GÄNGE-MENÜ
      „Fantastischer Kochkurs, wunderbare Weinprobe, hervorragendes Dinner." Club-Mitglieder lieben die Villa Patriarca. Deshalb haben wir wieder ein Angebot ausgehandelt. Ersparnis zum Marktpreis bei 3 Nächten in der Junior-Suite: 50 Prozent.
    • AB 299 € P.P. —NEUES 5*-HOTEL IN PORTO MIT FLUG
      3 Nächte in sehr guter Lage neben der historischen Stadtmauer. Blick auf den Douro vom Außen-Whirlpool. Spezialpreis zur Eröffnung des Boutiquehotels: Regulär kostet das Angebot 580 €.
    • 89 € P.P.—3 TAGE IM BOUTIQUEHOTEL AUF SYLT
      Steuerrad an der Wand, historische Seekarte an der Decke. Oder: Delfter Keramik im Bad, Teppich mit Tigermuster. Alle Zimmer im Haus Noge sind individuell. In der Nebensaison zahlen wir Reisebegeisterte 89 € statt 267 € pro Person.
    • AB 399 € P.P.—TÜRKEI: 1 WOCHE MIT ALL INCLUSIVE & FLUG
      Am Sandstrand liegen und Sonne tanken zum Saisonstart im April. Für Club-Mitglieder inklusive: Meerblick-Zimmer, alle Speisen und Getränke. Dazu ein Sport- und Entertainmentprogramm von Beach Volleyball bis hin zu Tennis.

    Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

    Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

    Wer sind wir?

    Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

    Travelzoo
    Unter den Linden 40
    10117 Berlin

    Pressekontakt:
    Natalia Cwierz – Berlin
    +49 30 311 975 20
    ncwierz@travelzoo.com

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/club-angebote-fur-reisebegeisterte-in-deutschland-302927725.html

    Die Travelzoo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,03USD auf Nasdaq (07. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.







    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland BERLIN, 8. November 2026 /PRNewswire/ - Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland. …
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