Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

BERLIN, 8. November 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

AB 99 € P.P.—HESSEN: 3 TAGE BURGHOTEL MIT DINNER IM RITTERSAAL

Knisterndes Kaminfeuer, historische Rüstungen an den Wänden: ein gemütlicher Winterabend auf Burg Staufenberg. Für Club-Mitglieder inklusive: ein 3-Gang-Menü im über 500 Jahre alten Rittersaal.

499 € P.P.—TOSKANA: VILLA MIT KOCHKURS & 6-GÄNGE-MENÜ

„Fantastischer Kochkurs, wunderbare Weinprobe, hervorragendes Dinner." Club-Mitglieder lieben die Villa Patriarca. Deshalb haben wir wieder ein Angebot ausgehandelt. Ersparnis zum Marktpreis bei 3 Nächten in der Junior-Suite: 50 Prozent.

AB 299 € P.P. —NEUES 5*-HOTEL IN PORTO MIT FLUG

3 Nächte in sehr guter Lage neben der historischen Stadtmauer. Blick auf den Douro vom Außen-Whirlpool. Spezialpreis zur Eröffnung des Boutiquehotels: Regulär kostet das Angebot 580 €.

89 € P.P.—3 TAGE IM BOUTIQUEHOTEL AUF SYLT

Steuerrad an der Wand, historische Seekarte an der Decke. Oder: Delfter Keramik im Bad, Teppich mit Tigermuster. Alle Zimmer im Haus Noge sind individuell. In der Nebensaison zahlen wir Reisebegeisterte 89 € statt 267 € pro Person.

AB 399 € P.P.—TÜRKEI: 1 WOCHE MIT ALL INCLUSIVE & FLUG

Am Sandstrand liegen und Sonne tanken zum Saisonstart im April. Für Club-Mitglieder inklusive: Meerblick-Zimmer, alle Speisen und Getränke. Dazu ein Sport- und Entertainmentprogramm von Beach Volleyball bis hin zu Tennis.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Wer sind wir?

Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Travelzoo

Unter den Linden 40

10117 Berlin



Pressekontakt:

Natalia Cwierz – Berlin

+49 30 311 975 20

ncwierz@travelzoo.com

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Die Travelzoo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,03USD auf Nasdaq (07. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.