𝗦𝗺𝗮𝗹𝗹-𝗖𝗮𝗽-𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲: Implenia AG



Datacenter-Geschäft als Hebel für die Marge

📣 In dieser Woche hat Implenia den Technikausbau eines Datacenters in der Schweiz gewonnen. Der Auftragswert liegt im tiefen dreistelligen Millionenbereich. Implenia übernimmt auf rund 33.000 m² die gesamte Gebäudetechnik (MEP) mit Stromversorgung, Kühlung, Lüftung, Sanitär und Brandschutz, schlüsselfertig inklusive Inbetriebnahme. Das Gebäude hatte Implenia bereits im Rahmen eines Core-&-Shell-Auftrags erstellt. Kunde ist ein nicht genannter globaler Anbieter digitaler Infrastruktur, der Abschluss wird für 2028 erwartet.

🏗️ Datacenter sind ein zentrales Wachstumsfeld. Implenia beziffert den eigenen Marktanteil in der Schweiz auf rund 75% (interne Schätzung auf Basis der vertraglich gesicherten Leistung bei Rohbauten 2020-2025) und nennt acht gebaute Datacenter im Raum Zürich seit 2020. Der Schweizer Markt soll von 2025 bis 2030 um 12,4% pro Jahr wachsen. Für 2026-2030 erwartet Implenia in der Schweiz das Dreifache des Datacenter-Umsatzes von 2020-2025, inklusive MEP und nicht auf vertraglich gesicherten Aufträgen basierend. Auftraggeber sind laut Primer vor allem Colocation-Anbieter wie NTT, Digital Realty und Green, die Nachfrage kommt letztlich von Hyperscalern und Unternehmen. Das Geschäft sieht das Unternehmen als Margentreiber. Zudem baut Implenia Teams in der Romandie und in Deutschland auf und führt dort nach eigenen Angaben Gespräche über Projekte von 15-30 MW.

📊 2025 lag der Umsatz bei 3.475 Mio. CHF, das EBIT bei 140,5 Mio. CHF (Marge 4,0%) und der Auftragsbestand bei 8.467 Mio. CHF (+24,7%). Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich der Auftragsbestand weiter auf 8.523,8 Mio. CHF (+9,6%) mit einer vorkalkulierten Marge von 7,9% (7,5%). Für 2026 erwartet Implenia ein EBIT von rund 150 Mio. CHF vor Wachstumsinvestitionen von 10-20 Mio. CHF, ab 2027 über 150 Mio. CHF.

🧭 Die Strategie setzt auf Spezialisierungen mit höheren Margen, etwa Datacenter, Gesundheit, Verteidigung und Tunnelbau, sowie auf Portfolioanpassungen im Tiefbau. Im Tunnelbau sieht sich Implenia in ihren europäischen Märkten als Nr. 1 (Selbsteinschätzung). Der Tiefbau, zu dem das Geschäft gehört, erzielte 2025 rund 1,9 Mrd. CHF Umsatz und 55,0 Mio. CHF EBIT und stellt mit 5,6 Mrd. CHF zwei Drittel des Auftragsbestands. Kurz- bis mittelfristig nennt Implenia drei Ziele: ein Umsatzplus von bis zu 1 Mrd.CHF, eine EBIT-Marge von 4,5% und eine Eigenkapitalquote von 25% (Ende Juni: 23,4%).



𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Implenia kommt in einen neuen Wachstumszyklus. Datacenter und die zugehörige Gebäudetechnik (MEP) sind Kernbestandteil der Strategie und aus dem deutschen Infrastrukturpaket sieht man zusätzliche Impulse. CEO Jens Vollmar hatte im März ein zweistelliges Umsatzwachstum für 2027 in Aussicht gestellt, sofern es so weiterläuft wie bisher. Solche Aufträge sind dafür strategisch wichtig.

Disclaimer: Die Implenia Aktie befindet sich im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund.

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