Russischer Diesel kehrt den USA den Rücken – Selenskyj sucht Energiehilfe

Trump hatte am 9. Oktober eine Vereinbarung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt. Zunächst sollten 300.000 Tonnen Diesel aus Russland in die Vereinigten Staaten gelangen, später waren größere Mengen vorgesehen. Washington lockerte dafür vorübergehend Sanktionen. Ziel war, das Angebot zu erhöhen und die hohen Kraftstoffkosten für Verbraucher zu drücken. Bislang ist jedoch keine der angekündigten Lieferungen angekommen.

Donald Trumps Plan, mit russischem Diesel die Kraftstoffpreise in den USA zu senken, gerät ins Stocken. Zwei der ersten drei Tanker änderten ihren Kurs, ein weiteres Schiff könnte folgen. Amerikanische Abnehmer scheuen offenbar rechtliche und finanzielle Risiken. Damit droht das Vorhaben ausgerechnet in einer angespannten Versorgungslage zu scheitern: Die US-Vorräte an Diesel und verwandten Kraftstoffen sind auf den niedrigsten Stand seit mehr als 23 Jahren gefallen.

Der Tanker „Leruo“ steuert inzwischen Brasilien statt der USA an. Die sanktionierte „Talisman“ verließ den Atlantik und befand sich zuletzt vor der algerischen Küste. Ihr Status „for orders“ deutet darauf hin, dass weder ein Abnehmer noch ein Entladehafen feststeht. Auch für die „Agioi Fanendes“ auf dem Weg in den Nordosten der USA ist kein Zielhafen bestätigt. Analyst Matt Smith hält eine Kursänderung angesichts der Zurückhaltung amerikanischer Käufer für möglich. Ein vierter Tanker, die „Beast“, ist ebenfalls mit russischem Diesel an der US-Atlantikküste unterwegs.

Zusätzlichen Druck erzeugt der Widerstand vor Ort. New Jerseys Gouverneurin Mikie Sherrill warnte Hafen- und Terminalbetreiber davor, russische Ladungen anzunehmen. Dies könne gegen Bundesrecht verstoßen und schwerwiegende zivil- und strafrechtliche Folgen haben. Die Lockerung von Sanktionen durch Washington beseitigt damit offenbar nicht alle rechtlichen Unsicherheiten für Unternehmen. Zugleich schrumpften die US-Bestände zuletzt um 3,6 Millionen auf 99,3 Millionen Barrel. Diesel kostete laut „Financial Times“ 6,27 Dollar je Gallone. Trumps Versprechen günstigerer Preise steht somit unter erheblichem Druck.

Unterdessen warb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Gipfeltreffen in Madrid um Unterstützung für die Energieversorgung seines Landes. Er traf Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez und König Felipe VI. sowie mehrere lateinamerikanische Staats- und Regierungschefs. Selenskyj bat sie, den russischen Angriffskrieg stärker öffentlich zu thematisieren. Sánchez mahnte, die Hilfe dürfe nicht allein Europas Aufgabe sein: Andernfalls werde das Recht des Stärkeren legitimiert.

Selenskyj nannte konkrete Ausrüstungsbedarfe: Transformatoren aus Brasilien, Mexiko, Argentinien oder Kolumbien, Elektrokabel aus Chile sowie Diesel- und Gasgeneratoren aus Spanien. Russische Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur verursachen wiederholt großflächige Stromausfälle. Mit dem bevorstehenden Winter drohen zudem Unterbrechungen der Wärmeversorgung für Millionen Menschen.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,09 % und einem Kurs von 1.305USD auf Ariva Indikation (06. November 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.