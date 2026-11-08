US-Arbeitsmarkt überrascht: Jobboom stärkt den Dollar – Zinsen im Fokus

Zusätzlichen Rückenwind signalisierten Korrekturen früherer Daten. Die Beschäftigungszahlen für August und September wurden zusammengenommen um 84.000 Stellen nach oben revidiert. Für September weist die Statistik nun einen Zuwachs von 60.000 Jobs aus, mehr als doppelt so viele wie zunächst gemeldet. Die neuen Zahlen zeichnen damit ein deutlich robusteres Bild des Arbeitsmarkts als die ursprünglichen Berichte.

Der US-Arbeitsmarkt hat im Oktober deutlich stärker zugelegt als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft entstanden 165.000 neue Stellen; Volkswirte hatten im Schnitt lediglich 65.000 prognostiziert. Damit übertraf der Beschäftigungsaufbau die Erwartungen um mehr als das Doppelte. Zugleich sank die Arbeitslosenquote von 4,2 auf 4,1 Prozent, obwohl Analysten mit einem unveränderten Wert gerechnet hatten. Auch die Löhne entwickelten sich dynamischer als angenommen: Die durchschnittlichen Stundenverdienste stiegen gegenüber September um 0,4 Prozent und binnen Jahresfrist um 3,1 Prozent. Erwartet worden waren Zuwächse von 0,3 beziehungsweise 2,9 Prozent.

Für die US-Notenbank kommen die Daten zu einem heiklen Zeitpunkt. Der kräftige Stellenaufbau und die beschleunigte Lohnentwicklung könnten den Inflationsdruck verstärken und die Fed darin bestärken, eine straffe Geldpolitik länger beizubehalten. Anleger hatten nach deutlichen Verlusten an der Wall Street auf Hinweise für eine Abkühlung der Konjunktur gehofft. Ein schwächerer Arbeitsmarkt hätte den Spielraum für Zinssenkungen vergrößern können. Stattdessen nähren die Daten Erwartungen, dass die Zinsen länger hoch bleiben oder weiter steigen könnten.

Die Beschäftigungszuwächse verteilen sich auf mehrere Branchen. Bei unternehmensnahen Dienstleistungen kamen 70.000 Stellen hinzu, im Gesundheitswesen 42.000 und im Transport- und Lagergewerbe 25.000. Die Industrie schuf weitere 19.000 Arbeitsplätze. Die breite Verteilung spricht dafür, dass die Stärke nicht allein auf einzelne Bereiche zurückgeht. Für die Fed bleibt damit die Abwägung zwischen stabiler Beschäftigung und der Eindämmung der Inflation besonders anspruchsvoll.

Am Devisenmarkt erhielt der Dollar Auftrieb. Der Euro gab im US-Handel am Donnerstag leicht nach und notierte zuletzt bei 1,1225 Dollar. Am Freitag beschleunigte sich die Abwärtsbewegung: Im New Yorker Handel fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1139 Dollar. Neben dem Arbeitsmarktbericht stützte auch eine überraschend aufgehellte US-Verbraucherstimmung den Dollar. Die Aussicht auf höhere US-Zinsen macht Anlagen in der Währung attraktiver. Die Bewegungen blieben nach dem Bericht allerdings vergleichsweise begrenzt.

Aus Europa kamen gemischte Signale. Deutsche Industriebetriebe meldeten im September mehr Aufträge, vor allem die Autobestellungen entwickelten sich erfreulich. Analysten werteten dies als Lichtblick und verwiesen auf vorhandene Auftragspolster, die eine Erholung stützen könnten. In Großbritannien erhöhte die Notenbank den Leitzins erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte auf vier Prozent. Gouverneur Andrew Bailey betonte jedoch, der Schritt bedeute nicht automatisch eine lange Serie weiterer Erhöhungen. Das künftige Vorgehen hänge auch von der Entwicklung des Iran-Kriegs ab.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,114USD auf Forex (08. November 2026, 03:37 Uhr) gehandelt.