Neun Tumorfälle nach Zolgensma: Wie sicher ist die Gentherapie?

Welche Tumorarten auftraten und wo sie sich im Körper bildeten, ist bislang nicht umfassend bekannt. Nach Angaben der britischen Patientenorganisation Spinal Muscular Atrophy UK wurden drei der neun Fälle genauer untersucht. Bei zwei Tumoren fand sich demnach Erbgut des sogenannten Vektors, bei einem dritten offenbar nicht. Weitere Informationen von Zulassungsbehörden werden erwartet. Novartis erklärte, neue Sicherheitsdaten fortlaufend zu prüfen und alle gemeldeten Fälle zu bewerten.

Novartis sieht sich mit neuen Sicherheitsfragen zu seiner Gentherapie Zolgensma konfrontiert. Seit der Zulassung des Mittels im Jahr 2019 sind weltweit neun Tumorfälle bei behandelten Kindern gemeldet worden. In zwei Fällen wurde genetisches Material des für die Therapie eingesetzten Transportmittels in der DNA der Patienten nachgewiesen. Das deutet auf einen Zusammenhang mit der Behandlung hin. Beide Kinder wurden medizinisch versorgt und werden weiterhin überwacht.

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Das mögliche Risiko ist nicht neu: Die Fachinformation zu Zolgensma weist bereits darauf hin, dass das eingeschleuste Erbgut in die DNA der Patienten eingebaut werden könnte. Ein solcher Einbau kann theoretisch die Entstehung von Tumoren begünstigen. Die aktuellen Meldungen werfen nun erneut die Frage auf, wie häufig dieses Risiko tatsächlich ist und wie es gegenüber dem Nutzen der Therapie zu bewerten ist. Eine abschließende Einschätzung ist angesichts der begrenzten Zahl untersuchter Fälle und der bislang lückenhaften Informationen nicht möglich.

Zolgensma wird bei spinaler Muskelatrophie (SMA) eingesetzt, einer seltenen Erbkrankheit, bei der Nervenzellen absterben und die Muskeln zunehmend schwächer werden. In schweren Fällen kann die Erkrankung schon im Kleinkindalter zu Atemversagen führen; ohne Behandlung sterben betroffene Kinder häufig in den ersten Lebensjahren. Die einmalige Infusion, die Kindern unter zwei Jahren verabreicht wird, soll eine funktionsfähige Kopie des defekten Gens in die Zellen einschleusen und so an der Ursache der Krankheit ansetzen. Viele behandelte Kinder erreichen dadurch wichtige Entwicklungsschritte, etwa selbstständig zu sitzen.

Weltweit haben laut Novartis mehr als 6.000 Patienten Zolgensma erhalten – in Studien, Zugangsprogrammen und regulären Behandlungen. SMA UK hält die Zahl der Tumorfälle im Verhältnis dazu für gering und mahnt, die Meldungen einzuordnen. Dennoch rückt das Sicherheitsprofil einer Therapie in den Blick, die bei ihrer Markteinführung 2019 als medizinischer Durchbruch gefeiert wurde. Aufmerksamkeit erregte damals auch der Preis: Je nach Land und Region kostete eine Behandlung rund 2,1 Millionen Dollar.

An den Finanzmärkten sorgten die Nachrichten zunächst für Verunsicherung. Die Novartis-Aktie verlor zeitweise 2,4 Prozent und notierte bei 130,90 Schweizer Franken. Seit Jahresbeginn lag sie dennoch rund 20 Prozent im Plus. Für den Konzern steht damit nicht nur die Bewertung eines seltenen möglichen Risikos im Raum, sondern auch das Vertrauen in eine besonders teure und lebensverändernde Therapie.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 146,2EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.