Meta kämpft um KI-Rechenzentren – TikTok droht Ärger aus Brüssel

Powell McCormick sieht bessere Chancen, bestehende Rechenzentren zu erweitern. Unternehmen hätten in den betroffenen Gemeinden über Jahre Vertrauen aufgebaut, und die Bevölkerung habe bereits von Investitionen profitiert. Zugleich gebe es Gesprächsbereitschaft: Ein neu gewählter Gouverneur, der im Wahlkampf gegen Rechenzentren aufgetreten war, habe nach der Wahl ein Treffen vorgeschlagen, um Investitionen und Arbeitsplätze in seiner Region zu sichern.

Meta muss beim Ausbau seiner Rechenzentren in den USA mit wachsendem politischen Widerstand rechnen. Unternehmenspräsidentin Dina Powell McCormick sagte auf einer Konferenz des „Wall Street Journal“, die jüngsten Zwischenwahlergebnisse hätten gezeigt, dass die Ablehnung neuer Anlagen für viele Wähler ein wichtiges Thema sei. In Wahlkampfspots und Nachwahlbefragungen sei die Kritik deutlich geworden. Neue Vorhaben dürften deshalb stärker geprüft werden und seien vorerst schwerer durchzusetzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Meta baut unter anderem in Louisiana den Komplex Hyperion und in Ohio das Projekt Prometheus. In Texas plant der Konzern gemeinsam mit BlackRock eine weitere Anlage. Die neu gewählten Gouverneure von Ohio und Texas haben jedoch vorläufige Stopps für neue Rechenzentrumsprojekte gefordert. Meta benötigt enorme Rechenkapazitäten für seine KI-Strategie. Vorstandschef Mark Zuckerberg will persönliche KI-Agenten namens Muse zum Kern des künftigen Geschäfts machen. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit Investitionsausgaben von bis zu 145 Milliarden Dollar.

Wegen der politischen Unsicherheit prüft Meta verstärkt Standorte außerhalb der USA. Bei den hohen Summen sei eine geografische Streuung sinnvoll, sagte Powell McCormick. Gleichzeitig steigt der Finanzierungsbedarf: Meta kündigte eine neue Aktiengattung ohne Stimmrechte und einen Plan für Aktienemissionen im Volumen von bis zu 97,5 Milliarden Dollar an. Erstmals seit dem Börsengang 2012 meldete der Konzern zudem einen negativen freien Cashflow.

Unabhängig davon verschärft die EU-Kommission ihren Kurs gegenüber TikTok. Nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen kann der personalisierte Empfehlungsalgorithmus der Plattform psychische Probleme verstärken, indem er auch schutzbedürftigen Nutzern fortlaufend ähnliche Inhalte etwa zu Traurigkeit, Isolation, Gewicht und Körperbild präsentiert. Brüssel hält TikToks Gegenmaßnahmen für unzureichend; auch die Funktion „Nicht interessiert“ ändere den Feed nicht wirksam. TikTok weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die Darstellung der Kommission als falsch.

Im Mittelpunkt steht die „Für Dich“-Seite. Die Behörde befürchtet sogenannte Rabbit-Hole-Effekte, bei denen Nutzer immer tiefer in bestimmte Inhalte geraten. Es ist bereits das dritte DSA-Verfahren gegen TikTok mit vorläufigen Vorwürfen; weitere Untersuchungen betreffen mögliche Suchtmechanismen und den Schutz Minderjähriger. Bei einem formellen Verstoß drohen eine Geldbuße von bis zu sechs Prozent des jährlichen Konzernumsatzes sowie tägliche Zwangsgelder. Auch gegen Facebook und Instagram sieht die Kommission vorläufig zu große Suchtgefahren und einen unzureichenden Schutz von Kindern unter 13 Jahren. Meta widerspricht.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 610,2USD auf Nasdaq (07. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.