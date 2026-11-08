Kundenschwund, Umsatzminus – doch HelloFresh-Aktie springt 13 Prozent

Beide Geschäftsfelder schrumpften: Der Umsatz mit Kochboxen ging um 13,1 Prozent zurück, jener mit Fertiggerichten um 11,1 Prozent. Die Zahl der Bestellungen sank um fast 18 Prozent auf 19,6 Millionen. HelloFresh konnte die Entwicklung jedoch teilweise durch höhere Ausgaben je Bestellung abfedern. Kunden zahlten im Schnitt 70,50 Euro, währungsbereinigt 7,5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Deckungsbeitrag blieb mit 331,6 Millionen Euro dennoch unter den Erwartungen.

HelloFresh verliert Kunden und Umsatz, steigert aber im dritten Quartal das operative Ergebnis deutlich. Anleger honorieren vor allem den Sparkurs: Die Aktie gewinnt am Donnerstag mehr als 13 Prozent auf 3,39 Euro und hat binnen eines Monats über 40 Prozent zugelegt. Der Kursanstieg steht im Gegensatz zum Geschäftstrend. Der Berliner Kochboxen- und Fertiggerichteanbieter setzte von Juli bis September 1,43 Milliarden Euro um, knapp zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Währungseffekte herausgerechnet betrug das Minus 11,3 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) überraschte positiv: Es stieg um mehr als ein Drittel auf 54,4 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenschätzung von 49 Millionen. Ausschlaggebend waren vor allem geringere Marketingausgaben. HelloFresh kürzte das Werbebudget um rund ein Viertel. Das half den Kosten, bremste aber die Neukundengewinnung – besonders während der wichtigen Schulstartphase. Zudem belasteten operative Probleme nach der Erweiterung des Menüs.

An der Jahresprognose hält das Unternehmen fest. Der währungsbereinigte Umsatz soll 2026 um neun bis elf Prozent sinken, das bereinigte Ebitda 350 bis 370 Millionen Euro erreichen. Zum Quartalsende verfügte HelloFresh über 511 Millionen Euro an liquiden Mitteln. Der freie Cashflow war mit 5,7 Millionen Euro leicht negativ.

Die Einschätzungen am Markt gehen auseinander. Jefferies bleibt zwar bei „Kaufen“, senkte nach den Zahlen aber sein Kursziel von 8,35 auf 4,70 Euro. Analyst Giles Thorne reduzierte wegen anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen seine Umsatz- und Margenerwartungen bis 2028. Zuvor hatte er zudem die Marketingkürzungen während der Schulstartkampagne und die Probleme im Betrieb kritisiert. Die DZ Bank bleibt dagegen bei „Verkaufen“ und sieht den fairen Wert bei 2,60 Euro. Sie zweifelt daran, dass Fertiggerichte dauerhaft profitabel wachsen können.

Auch in Anlegerkommentaren wird das Geschäftsmodell grundsätzlich infrage gestellt. Kritiker sehen HelloFresh vor allem im Wettbewerb mit dem normalen Lebensmitteleinkauf – nicht mit dem Restaurantbesuch. Rezepte und Zutaten ließen sich leicht selbst recherchieren und einkaufen; vermeintlich besondere Gewürzmischungen seien häufig aus gängigen Zutaten zusammengesetzt. Der Mehrwert der gelieferten Kochbox müsse sich deshalb vor allem über Zeitersparnis und Bequemlichkeit beweisen. Damit bleibt offen, ob Einsparungen die Kundenschwäche dauerhaft ausgleichen können.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,62 % und einem Kurs von 3,011EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.