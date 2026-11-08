Deutz wird optimistischer: Aktionärsgruppe bündelt 29,9 Prozent der Stimmen

Deutz rechnet nun damit, dass das bereinigte operative Ergebnis rund acht Prozent des Umsatzes erreichen wird. Damit peilt der Kölner Konzern das obere Ende seiner bisherigen Zielspanne von 6,5 bis 8 Prozent an. Die Umsatzprognose bleibt unverändert: Für 2026 erwartet das Unternehmen Erlöse von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro. In die Perspektive fließt auch die inzwischen abgeschlossene Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ein.

Der Motorenhersteller Deutz hebt nach einem kräftigen dritten Quartal seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an. Zugleich zeigen Stimmrechtsmitteilungen, dass mehrere Beteiligungsgesellschaften und mit ihnen verbundene Familien gemeinsam 29,9 Prozent der Stimmrechte halten beziehungsweise zugerechnet bekommen. Die Mitteilungen beziehen sich auf eine Stimmrechtsvereinbarung und den 5. November als Tag der Schwellenberührung.

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Im dritten Quartal legte der Auftragseingang im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf rund 631 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um zwölf Prozent auf knapp 554 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis stieg nach angepassten Angaben um nahezu ein Viertel auf 38,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf sieben Prozent. Unter dem Strich sank der Quartalsüberschuss dagegen um 44 Prozent auf knapp sieben Millionen Euro. Für die ersten neun Monate meldete Deutz jedoch einen mehr als doppelt so hohen Überschuss von gut 40 Millionen Euro.

Vorstandschef Sebastian Schulte verwies auf zweistelliges Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis sowie eine gestiegene Profitabilität – trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds. Die Zahlen deuten darauf hin, dass das operative Geschäft an Dynamik gewinnt; der Rückgang des Quartalsüberschusses zeigt zugleich, dass sich die Verbesserung nicht in allen Ergebniskennzahlen niederschlägt.

Die Stimmrechtsmeldungen weisen für die FFG Beteiligungsgesellschaft, die J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft, die Universum Holding und weitere verbundene Gesellschaften zusammen 71,6 Millionen Stimmen aus. Das entspricht 29,90 Prozent der insgesamt 239,5 Millionen Deutz-Stimmrechte. Die einzelnen Mitteilungen führen unterschiedliche natürliche Personen als meldepflichtig auf: Norbert Erichsen, Mitglieder der Familie Liebelt sowie Mitglieder der Familie Gondesen. Den Angaben zufolge halten die jeweiligen Gesellschaften jeweils rund 17,9 Millionen Stimmen unmittelbar; weitere Stimmen werden ihnen aufgrund einer Vereinbarung zugerechnet.

Die Beteiligten halten damit gemeinsam knapp drei Zehntel der Stimmrechte. Die Meldungen dokumentieren eine abgestimmte Stimmrechtszurechnung, nennen jedoch keine darüber hinausgehenden Pläne der Aktionäre. Für Deutz fällt die Entwicklung damit in eine Phase, in der das Unternehmen nach dem Zukauf der FFG seine Jahresziele am oberen Rand der bisherigen Ergebnisspanne ansetzt.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 9,29EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.