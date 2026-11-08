🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Deutz wird optimistischer: Aktionärsgruppe bündelt 29,9 Prozent der Stimmen

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare
    Deutz wird optimistischer: Aktionärsgruppe bündelt 29,9 Prozent der Stimmen
    Foto: DEUTZ AG

    ### Deutz wird optimistischer – Aktionärsgruppe bündelt 29,9 Prozent der Stimmen

    Der Motorenhersteller Deutz hebt nach einem kräftigen dritten Quartal seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an. Zugleich zeigen Stimmrechtsmitteilungen, dass mehrere Beteiligungsgesellschaften und mit ihnen verbundene Familien gemeinsam 29,9 Prozent der Stimmrechte halten beziehungsweise zugerechnet bekommen. Die Mitteilungen beziehen sich auf eine Stimmrechtsvereinbarung und den 5. November als Tag der Schwellenberührung.

    Deutz rechnet nun damit, dass das bereinigte operative Ergebnis rund acht Prozent des Umsatzes erreichen wird. Damit peilt der Kölner Konzern das obere Ende seiner bisherigen Zielspanne von 6,5 bis 8 Prozent an. Die Umsatzprognose bleibt unverändert: Für 2026 erwartet das Unternehmen Erlöse von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro. In die Perspektive fließt auch die inzwischen abgeschlossene Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ein.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!
    Long
    8,76€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,50€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 6,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Im dritten Quartal legte der Auftragseingang im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf rund 631 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um zwölf Prozent auf knapp 554 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis stieg nach angepassten Angaben um nahezu ein Viertel auf 38,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf sieben Prozent. Unter dem Strich sank der Quartalsüberschuss dagegen um 44 Prozent auf knapp sieben Millionen Euro. Für die ersten neun Monate meldete Deutz jedoch einen mehr als doppelt so hohen Überschuss von gut 40 Millionen Euro.

    Vorstandschef Sebastian Schulte verwies auf zweistelliges Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis sowie eine gestiegene Profitabilität – trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds. Die Zahlen deuten darauf hin, dass das operative Geschäft an Dynamik gewinnt; der Rückgang des Quartalsüberschusses zeigt zugleich, dass sich die Verbesserung nicht in allen Ergebniskennzahlen niederschlägt.

    Die Stimmrechtsmeldungen weisen für die FFG Beteiligungsgesellschaft, die J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft, die Universum Holding und weitere verbundene Gesellschaften zusammen 71,6 Millionen Stimmen aus. Das entspricht 29,90 Prozent der insgesamt 239,5 Millionen Deutz-Stimmrechte. Die einzelnen Mitteilungen führen unterschiedliche natürliche Personen als meldepflichtig auf: Norbert Erichsen, Mitglieder der Familie Liebelt sowie Mitglieder der Familie Gondesen. Den Angaben zufolge halten die jeweiligen Gesellschaften jeweils rund 17,9 Millionen Stimmen unmittelbar; weitere Stimmen werden ihnen aufgrund einer Vereinbarung zugerechnet.

    Die Beteiligten halten damit gemeinsam knapp drei Zehntel der Stimmrechte. Die Meldungen dokumentieren eine abgestimmte Stimmrechtszurechnung, nennen jedoch keine darüber hinausgehenden Pläne der Aktionäre. Für Deutz fällt die Entwicklung damit in eine Phase, in der das Unternehmen nach dem Zukauf der FFG seine Jahresziele am oberen Rand der bisherigen Ergebnisspanne ansetzt.



    Deutz

    -1,69 %
    -9,28 %
    -16,16 %
    -4,67 %
    +16,27 %
    +125,81 %
    +23,54 %
    +112,00 %
    -49,81 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500
    Deutz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 9,29EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutz wird optimistischer: Aktionärsgruppe bündelt 29,9 Prozent der Stimmen ### Deutz wird optimistischer – Aktionärsgruppe bündelt 29,9 Prozent der Stimmen Der Motorenhersteller Deutz hebt nach einem kräftigen dritten Quartal seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an. Zugleich zeigen Stimmrechtsmitteilungen, dass …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     