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    Lanxess-Aktie springt fast 20 Prozent – doch die Rally verliert Schwung

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    Lanxess-Aktie springt fast 20 Prozent – doch die Rally verliert Schwung
    Foto: LANXESS

    ### Lanxess-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen – Tagesgewinn schrumpft deutlich

    Die Lanxess-Aktie hat am Donnerstag zunächst einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Im frühen Handel stieg sie zeitweise um nahezu 20 Prozent und erreichte 14,69 Euro. Bis zum Handelsschluss schmolz der Gewinn jedoch auf rund sechs Prozent zusammen. Damit blieb der Kurs deutlich unter seinem Tageshoch und überwand lediglich die kurzfristig wichtige 21-Tage-Linie. Einen nachhaltigen Sprung über die mittelfristig relevanten 50- und 100-Tage-Linien schaffte das Papier nicht.

    Auslöser waren die Zahlen des dritten Quartals und der aktualisierte Ausblick des Spezialchemiekonzerns. Das Quartalsergebnis lag etwas über den Erwartungen, galt aber nicht als große Überraschung. Zugleich blickt Lanxess auf das Gesamtjahr in der Tendenz vorsichtiger. Am Markt überwog dennoch zunächst die Erleichterung: Die Resultate fielen weniger schlecht aus, als viele Anleger befürchtet hatten, und auch die Signale für das vierte Quartal wurden positiver aufgenommen.

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    JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi bezeichnete das Quartal als einen Tick besser als erwartet. Dazu habe insbesondere der deutlich stärkere freie Barmittelzufluss beigetragen. Auch der Ausblick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Schlussquartal liege über den pessimistischen Erwartungen am Markt. Udeshi beließ seine Einstufung für Lanxess auf „Neutral“ und das Kursziel bei 15 Euro. Die Ergebnisse seien weniger schlimm ausgefallen als befürchtet, schrieb er. Auch die Citigroup verwies auf den positiven Free Cashflow und die zuvor sehr skeptische Positionierung vieler Anleger.

    Die Kurserholung setzte vor dem Hintergrund eines starken vorherigen Rückgangs ein. Ende Oktober war die Aktie zeitweise auf 11,46 Euro gefallen, den niedrigsten Stand seit März. Knapp darunter hätte der Kurs ein Niveau erreicht, das zuletzt 2009 zu sehen war. Das Rekordtief aus dem Jahr 2008 liegt bei 10,28 Euro. Der steile Anstieg am Donnerstag könnte nach Einschätzung von Marktteilnehmern auch durch sogenannte Short-Eindeckungen verstärkt worden sein: Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, kauften Aktien zurück und trieben damit den Kurs zusätzlich nach oben.

    Die zwischenzeitliche Dynamik ist daher nicht allein als Neubewertung der Geschäftsaussichten zu verstehen. Dass der Tagesgewinn im Verlauf deutlich zusammenschmolz und wichtige mittelfristige Chartmarken nicht überwunden wurden, zeigt die anhaltende Unsicherheit. Für eine nachhaltige Trendwende dürften Anleger nun vor allem auf die Entwicklung des operativen Ergebnisses, den Cashflow und die Verschuldung achten. Der Donnerstag brachte Lanxess zwar eine deutliche Erholung vom jüngsten Tief, lieferte aber noch keinen eindeutigen Beleg dafür, dass sich die geschäftliche Lage dauerhaft verbessert.



    Lanxess

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    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 13,27EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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