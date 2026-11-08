🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Managerinnen verdienen mehr - Abstand fast aufgeholt

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Vorständinnen verdienten 2025 2,20 Millionen Euro
    • Die Gehaltslücke schrumpfte auf 26.000 Euro
    • 2025 waren so viele Frauen in Vorständen wie nie
    Managerinnen verdienen mehr - Abstand fast aufgeholt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Top-Managerinnen der wichtigsten deutschen Börsenkonzerne haben 2025 mehr verdient und haben fast zu ihren männlichen Kollegen aufgeschlossen. Weibliche Vorstandsmitglieder - Vorstandschefs ausgeschlossen - im Dax , MDax und SDax bekamen im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,20 Millionen Euro. "Das sind 2,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor", berichtet die Beratungsgesellschaft EY in einer Studie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die männlichen Kollegen kamen auf 2,23 Millionen Euro, knapp zwei Prozent weniger als im Vorjahr. "Der Abstand ist damit von 121.000 Euro auf 26.000 Euro geschrumpft."

    Zugleich zählte EY "noch nie so viele Frauen in den Vorständen" wie 2025. Demnach waren im vorigen Jahr 101 weibliche Vorstandsmitglieder das gesamte Geschäftsjahr im Amt: 50 im Dax, 30 im MDax und 21 im SDax. Ein Jahr zuvor waren es 88, 2013 erst 33. Damit sei inzwischen gut jedes vierte untersuchte Vorstandsmitglied eine Frau.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.628,53€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.383,07€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vergütung hängt "weniger vom Geschlecht" ab

    "Frauen im Vorstand sind inzwischen keine Ausnahme mehr. Das wirkt sich auch auf die Gehälter aus", resümiert EY-Partner Jens Massmann. "Vor einigen Jahren gab es nur wenige Vorständinnen, und einzelne hohe Gehälter haben den Durchschnitt stark beeinflusst", so der Vergütungsexperte. "Heute ist die Gruppe deutlich größer. Die Vergütung hängt deshalb stärker von Ressort, Erfahrung und Unternehmensgröße ab und weniger vom Geschlecht."

    Unterschiede bei Dax, MDax und SDax

    Allerdings registrierten die EY-Experten deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Börsensegmenten. Bei den ordentlichen Dax-Vorstandsmitgliedern holten die Frauen deutlich auf. Ihre Vergütung stieg um gut vier Prozent auf 3,04 Millionen Euro. Bei den Männern ging sie leicht auf 3,33 Millionen Euro zurück (minus 1,4 Prozent), so dass sich der Abstand von 455.000 Euro auf 284.000 Euro verringerte. "Mit rund 30 Prozent ist der Frauenanteil in den Dax-Vorständen weiterhin klar höher als in MDax und SDax. 2013 saßen in den Dax-Vorständen gerade einmal 13 Frauen, die das ganze Jahr im Amt waren, 2025 waren es 50."

    In den beiden kleineren Indizes gehe die Entwicklung in die andere Richtung. Im MDax stieg die Vergütung männlicher Vorstandsmitglieder EY zufolge um acht Prozent auf 1,89 Millionen Euro. Bei den Frauen betrug das Plus vier Prozent auf 1,59 Millionen Euro. "Die Lücke wuchs damit von 211.000 auf 295.000 Euro. Gleichzeitig stieg der Frauenanteil in den MDax-Vorständen spürbar, von 23 auf 28 Prozent."

    Im SDax legten demnach die Gehälter beider Gruppen kräftig zu: bei den Männern um zwölf Prozent auf 1,22 Millionen Euro, bei den Frauen um elf Prozent auf 1,07 Millionen Euro. "Der Abstand stieg leicht von 134.000 auf 155.000 Euro. Mit rund 18 Prozent ist der Frauenanteil im SDax am niedrigsten."

    Laut Massmann kommen in den beiden Segmenten unterhalb des Dax viele Frauen gerade erst in den Vorstand. "Wer neu bestellt wird, steigt in der Regel mit einem niedrigeren Gehalt ein als Kolleginnen und Kollegen, die schon länger im Amt sind. Weil die Gruppen dort noch relativ klein sind, beeinflussen einzelne Neubesetzungen den Durchschnitt stark. Langfristig rechne ich auch dort mit einer Annäherung, so wie wir sie im Dax bereits sehen."/kf/DP/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Managerinnen verdienen mehr - Abstand fast aufgeholt Die Top-Managerinnen der wichtigsten deutschen Börsenkonzerne haben 2025 mehr verdient und haben fast zu ihren männlichen Kollegen aufgeschlossen. Weibliche Vorstandsmitglieder - Vorstandschefs ausgeschlossen - im Dax , MDax und SDax bekamen im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     