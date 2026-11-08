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    Siltronic-Aktie fällt: Analysten senken Kursziele, Goldman-Anteil unter 5 %

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    Siltronic-Aktie fällt: Analysten senken Kursziele, Goldman-Anteil unter 5 %
    Foto: Adobe Stock

    ### Siltronic unter Druck: Analysten senken Kursziele, Goldman-Anteil sinkt knapp unter fünf Prozent

    Die Aktien von Siltronic sind am Donnerstag vorbörslich deutlich gefallen. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des Waferherstellers zeitweise auf 54,50 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit April. Der Kurs lag rund fünf Prozent unter dem Xetra-Schluss des Vortags. Auslöser waren neue Analysteneinschätzungen nach den Zahlen zum dritten Quartal, die Zweifel an einer raschen Erholung der Verkaufspreise für Siliziumwafer verstärkten.

    Deutsche Bank Research senkte das Kursziel für Siltronic von 100 auf 90 Euro, hielt aber an der Kaufempfehlung „Buy“ fest. Analyst Robert Sanders verwies darauf, dass die Geschäftszahlen vor allem jene Anleger enttäuschen dürften, die in den kommenden Quartalen mit einem schnellen Anstieg der Absatzpreise gerechnet hatten. Die unveränderte Kaufempfehlung signalisiert, dass die Bank trotz des niedrigeren Kursziels weiterhin Chancen sieht. Die Einschätzung fällt jedoch vorsichtiger aus als zuvor.

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    Deutlich skeptischer äußerte sich die Bank of America. Analyst Didier Scemama stufte die Aktie auf „Underperform“ herab und kappte sein Kursziel von 84 auf 55 Euro. Er sieht insbesondere die Gewinnaussichten für 2027 unter Druck. Der Gegenwind von der Kostenseite nehme zu, während Preisanpassungen nach seiner Einschätzung nur begrenzte Entlastung bringen dürften. Auch bei den Umsatzprognosen bis 2028 liegt er teilweise deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Damit rücken nicht nur die kurzfristigen Quartalsergebnisse, sondern auch die Dauer der Schwächephase im Wafergeschäft in den Fokus.

    Die beiden Studien zeigen, wie unterschiedlich Analysten die Perspektiven des Unternehmens bewerten. Während die Deutsche Bank trotz gekürzter Zielmarke an ihrer positiven Einstufung festhält, erwartet die Bank of America stärkeren Druck auf Ertrag und Umsatz. Der Kursrückgang am Donnerstag deutet darauf hin, dass die vorsichtigere Einschätzung die Stimmung zunächst belastete. Die vorliegenden Angaben enthalten allerdings keine detaillierten Unternehmensprognosen oder konkreten Aussagen zu einer kurzfristigen Erholung.

    Auch eine Stimmrechtsmitteilung zu Goldman Sachs wurde veröffentlicht. Zum 28. Oktober sank der ausgewiesene Gesamtanteil der Goldman-Sachs-Gruppe an Siltronic von zuvor 5,40 auf 4,99 Prozent. Davon entfielen 0,13 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte und 4,87 Prozent auf Finanzinstrumente. Der Rückgang bringt den gemeldeten Anteil knapp unter die Schwelle von fünf Prozent. Die Mitteilung legt nicht dar, welche Beweggründe hinter der Veränderung stehen. Im Zusammenspiel mit den gesenkten Kurszielen bleibt für Anleger damit vor allem die Frage, wann sich Preise und Margen nachhaltig stabilisieren.



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    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 50,35EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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