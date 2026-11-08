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    RWE testet Europas größte Wasserstoff-Turbine – 100 Prozent im Visier

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    RWE testet Europas größte Wasserstoff-Turbine – 100 Prozent im Visier
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    ### RWE treibt Wasserstofftests in Lingen voran und meldet Aktienkäufe

    RWE und der japanische Industriekonzern Kawasaki Heavy Industries (KHI) haben in Lingen den Testbetrieb einer wasserstofffähigen Gasturbine aufgenommen. Die Anlage mit einer Leistung von 34 Megawatt ist nach Angaben der Unternehmen die größte ihrer Art in Europa. Sie kann mit Wasserstoff, Erdgas oder einer Mischung beider Brennstoffe betrieben werden. Im mehrmonatigen Versuch wollen die Partner auch den Einsatz von bis zu 100 Prozent Wasserstoff unter industriellen Bedingungen prüfen.

    Für RWE ist die Technologie ein Baustein, um erneuerbare Energien verlässlich in die Stromversorgung einzubinden. Wasserstoff kann gespeichert und bei Bedarf zur Stromerzeugung eingesetzt werden – etwa dann, wenn Wind- und Solarenergie zeitweise nicht ausreichend verfügbar sind. RWE-Generation-Chef Nikolaus Valerius verwies darauf, dass die Turbine den Betrieb mit einem wachsenden Anteil grünen Wasserstoffs ermöglichen soll. Zugleich machte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies deutlich, dass der Wechsel schrittweise erfolgen werde: Fossiles Gas werde noch längere Zeit benötigt.

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    Der in Lingen erzeugte Wasserstoff stammt laut RWE vor allem aus Windstrom von der Nordsee. Bei der Elektrolyse wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten; bei der Produktion entstehen dabei keine CO₂-Emissionen. Die Anlage ist Teil des GET-H2-Nukleus-Projekts, das von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mitfinanziert wird. Ab 2027 soll die gesamte Anlage eine Leistung von 300 Megawatt erreichen. RWE zufolge erfüllt der Wasserstoff die EU-Vorgaben für erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs. Abnehmer können damit Nachhaltigkeitsnachweise erhalten und ihre ausgewiesenen CO₂-Einsparungen belegen.

    Auch für Japan hat Wasserstoff strategische Bedeutung. Botschafterin Mitsuko Shino bezeichnete ihn als Kernbereich der grünen Transformation und als Grundlage für neue Industrien und künftige Wettbewerbsfähigkeit. Die Kooperation in Lingen verbindet damit Klimaziele mit industriepolitischen Interessen beider Länder.

    Separat veröffentlichte RWE Angaben zu Aktienkäufen im Rahmen bereits angekündigter Rückkaufprogramme für vier britische Gesellschaften des Konzerns. Der unabhängige Treuhänder Computershare Trustees Limited erwarb im November insgesamt 1.475 RWE-Aktien. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 48,753421 britischen Pfund je Aktie; insgesamt wurden ohne Nebenkosten 71.911,296 Pfund eingesetzt. Die Transaktionen erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse. Die detaillierten Angaben sind laut RWE im Bereich Investor Relations abrufbar.

    Die beiden Mitteilungen betreffen unterschiedliche Themen: Während die Aktienkäufe eine regulatorische Veröffentlichung zu den Rückkaufprogrammen darstellen, richtet sich der operative Schwerpunkt auf die Erprobung von Wasserstoff als möglichem Brennstoff für flexible Stromerzeugung.



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    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 57,32EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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