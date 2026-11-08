OHB-Doppelerfolg: Hera zeigt Asteroiden, Fuchs gewinnt Innovationspreis

Hera nähert sich dem Doppelasteroiden Didymos und seinem kleineren Begleiter Dimorphos. In den kommenden Wochen soll die Sonde detailliertere Beobachtungen liefern. Besonders gefragt sind hochauflösende Bilder der Einschlagstelle der NASA-Mission DART. Diese hatte 2022 die Umlaufbahn von Dimorphos durch einen gezielten Einschlag verändert. Hera soll nun präzise vermessen, wie wirksam das Ablenkungsmanöver war und welche Folgen es für die beiden Himmelskörper hatte. Die Ergebnisse könnten helfen, Asteroidenabwehr künftig auf eine belastbare wissenschaftliche Grundlage zu stellen.

Die von OHB für die Europäische Weltraumorganisation ESA gebaute Raumsonde Hera hat erstmals Bilder des Asteroidensystems Didymos zur Erde übertragen. Die Aufnahme entstand aus rund 60 Kilometern Entfernung und zeigt die Oberfläche des größeren Asteroiden: Neben Felsblöcken sind Krater und ausgeprägte Rückenstrukturen zu erkennen. Für OHB ist das ein wichtiger technischer Meilenstein – und ein Auftakt zu einer wissenschaftlich entscheidenden Phase der Mission.

Nach Angaben von OHB sind alle Systeme der Sonde geprüft und verifiziert. Auch die Abläufe für die Freisetzung der beiden mitgeführten CubeSats Juventas und Milani wurden erfolgreich erprobt. Die Kleinsatelliten sollen Daten zur inneren Struktur und Zusammensetzung der Asteroiden sammeln. Der nächste öffentliche Meilenstein ist für den 25. November angekündigt: Dann will die ESA detaillierte Aufnahmen beider Himmelskörper veröffentlichen.

Hera startete am 7. Oktober 2024 von Cape Canaveral. Die Entwicklung, der Bau und die Integration der Sonde erfolgten laut OHB innerhalb von vier Jahren – ein kurzer Zeitraum für eine komplexe Deep-Space-Mission. Rund 100 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus 18 ESA-Mitgliedstaaten waren beteiligt. Die Erkenntnisse sollen auch in die Vorbereitung der ESA-Mission RAMSES einfließen, an der OHB ebenfalls mitwirkt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Bremer Raumfahrtkonzern am selben Tag durch eine Auszeichnung für Vorstandschef Marco Fuchs. Er gewann den deutschen „EY Entrepreneur Of The Year 2026“ in der Kategorie Innovation. Die Jury würdigt Unternehmer unter anderem für Wachstum, Vision und gesellschaftliche Wirkung. Fuchs führt das Familienunternehmen in zweiter Generation und soll Deutschland 2027 beim internationalen Wettbewerb in Monaco vertreten.

Für OHB verbinden sich damit wissenschaftliche Sichtbarkeit und Anerkennung unternehmerischer Führung. Die Hera-Mission demonstriert die Fähigkeit des Konzerns, anspruchsvolle Raumfahrtprogramme unter engen Zeitvorgaben umzusetzen. Zugleich unterstreicht sie Europas wachsende Rolle bei der planetaren Verteidigung. Eine unmittelbare wirtschaftliche Bewertung der Mission oder der Auszeichnung machte das Unternehmen in den Mitteilungen nicht. Entscheidend für die strategische Bedeutung dürften nun die Messdaten aus dem Asteroidensystem sein.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 193EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.